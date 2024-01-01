Beyza Durmaz

Soru Sorma Düşünme hiç olurda bir gün Ayrılır yollar diye Üzülme hiç eskisi gibi Bakmazsa gözler diye ** Sen rahat uyu Yüreğim yüreğinde, ellerim ellerinde Her şeyi unut düşlerin alev alsın Sana söz verdim, gözlerim gözlerinde ** Sus, soru sorma Aşkın en büyüğü burda Her şeyinle kabul ettim seni Kalbin en büyüğü burda ** Sus, soru sorma Aşkımın zehri burda Her şeyinle kabul ettim seni Kalbin en büyüğü burda

Koku Tam unuttum diyorken Yola devam ederken Köşe bucak gezerken Nereden geldi bu koku ** Bu kokuyu sürmeyin Beni deli etmeyin Sevdiğimin kokusu bu Sürüp sürüp gezmeyin ** Sürme, sürme Bu kokuyu sürmeyin Beni deli etmeyin Sevdiğimin kokusu bu Sürüp sürüp gezmeyin ** Beni deli etmeyin Bu kokuyu sürmeyin Aşkımı depreştirip de İçimi titretmeyin Sürme ** Tam unuttum diyorken Yola devam ederken Köşe bucak gezerken Nereden geldi bu koku Bu kokuyu sürmeyin ** Beni deli etmeyin Sevdiğimin kokusu bu Sürüp sürüp gezmeyin Sürme, sürme Beni deli etmeyin ** Bu kokuyu sürmeyin Aşkımı depreştirip de İçimi titretmeyin Sürme, sürme

Bize Lüks Saltanatı gönlümün uzun sürmez Acı günler ardından gelir Gözyaşlarım vazgeçilmez Izdırabın doğasından gelir ** şu neşesi kalbimin uzun sürmez Acı günler ardında gelir Gözyaşlarım vazgeçilmez Izdırabın doğasından gelir ** Doya doya sevmek, mutluluktan ölmek Bize lüks, bize lüks Kollarında olmak, mutluluktan uçmak Bize lüks, bize lüks ** Başkaları gezer, başkaları sever Bize gelince dertler kederler Elde avuçta yalnız hayaller Bize yasakta, günahta ellere mi reva

Olduğu Kadar Derdine güneş doğmadan Sözlere daha doymadan Bile bile incitmeye Beni hayaline benzetmeye ** Bir çember içinde dönmeye ne gerek var, ne gerek var ** Ne ölene kadar ne sonsuza kadar Bırak gitsin olduğu kadar Aslında düşünmek bozar aşkı Yeminler etmek boş Tut aşkın sırrını ben bulana kadar

Yastığım Bilir Gözlerim resmine daldı dakikalarca Kalbimden bir şeyler koptu ona dokununca Söylemek istediğim öyle çok şey vardı ki Tek bir söz söylemeden kalbime vurup geçti gitti Sarılıp yastığıma kokladım gecelerce Ben seni aramışım anladım senelerce Ne kadar yorulmuşum ne kadar durulmuşum Ben sensiz nasıl olmuşum senelerce ** Döktüğüm sel gibi gözyaşını, yalnız odalarda dualarımı Bir ben, bir de yastığım bilir çektiğim dertlerimi Sensiz bitmek bilmez feryatlarım Bir ben bir de yastığım bilir

Yalan Olur Bilmeden ya da düşünmeyerek seni bana Getiren bu kader neler etti yine Çıkmadık candan ümit kesilir mi derler ya Bahara kalmadan dönersin dilerim ** Düşünmeden anla eserse bir anda Şimdi soldu tüm çiçeklerim uğrunda Yokluğun var ya şimdi bir başka Yelken açmam sensiz sularda ** Başka bir aşka Hala ağlatır inan içimdeki hasretin Bağlıdır deli gibi yüreğim yine Saklanır seni görünce çocuk gibi ** Büyüdüm dersem yalan olur Ağlatır inan içimdeki hasretin Bağlıdır deli gibi yüreğim yine Saklanır seni görünce çocuk gibi ** Büyüdüm dersem yalan olur Bilmeden ya da düşünmeyerek seni bana Getiren bu kader neler etti yine Düşünmeden anla eserse bir anda ** Şimdi soldu tüm çiçeklerim uğrunda Yokluğun var ya şimdi bir başka Yelken açmam sensiz sularda Başka bir aşka ** Hala ağlatır inan içimdeki hasretin Bağlıdır deli gibi yüreğim yine Saklanır seni görünce çocuk gibi Büyüdüm dersem yalan olur ** Ağlatır inan içimdeki hasretin Bağlıdır deli gibi yüreğim yine Saklanır seni görünce çocuk gibi Büyüdüm dersem yalan olur ** Yalan olur kavrulur deli gönlüm yine Yalan olur, yalan olur Kahrolur deli gönlüm yine ** Şimdi soldu tüm çiçeklerim uğrunda Yokluğun var ya şimdi bir başka Yelken açmam sensiz sularda Başka bir aşka

Sayende Sevmeye davet ettim kendimi Düşümde seninle olmak için Korktuğumdan sakladım sevgimi Bir daha yoluna sermek için ** İnan ki yaşadığım en temiz aşk bu sayende Senin bana baktığın anda ki hoş tebessümde Gözlerin çaldı beni benden Yıllarca sevişip hayalimde ** Sayende...Sayende...

Buz Kalpli Sıcacığımdı dondu Elimi birden tutmaz oldu Nasıl diye çırpınırken Beni bir anda sevmez oldu Sıcacığımdı dondu ** Elimi birden tutmaz oldu Bir an bile ayrılmazken Şimdi görmek hayal oldu O artık buz kalpli ** Ne yaptıysam erimedi O sımsıcak yüreği nerede şimdi? Çok mu sahici oldukta hemen adam yerine koyduk? Daha bir tek gün yüzü bile görmeden kapının önüne konduk ** O artık buz kalpli Ne yaptıysam erimedi O sımsıcak yüreği nerede şimdi? Çok mu sevgiye boğdukta bir anda hayatımızı koyduk Daha bir tek gün yüzü bile görmeden bir hiç yerine konduk ** Sıcacığımdı dondu Elimi birden tutmaz oldu Nasıl diye çırpınırken Beni bir anda sevmez oldu Sıcacığımdı dondu ** Elimi birden tutmaz oldu Bir an bile ayrılmazken Şimdi görmek hayal oldu O artık buz kalpli ** Ne yaptıysam erimedi O sımsıcak yüreği nerede şimdi? Çok mu sahici oldukta hemen adam yerine koyduk? Daha bir tek gün yüzü bile görmeden kapının önüne konduk ** O artık buz kalpli Ne yaptıysam erimedi O sımsıcak yüreği nerede şimdi? Çok mu sevgiye boğdukta bir anda hayatımızı koyduk Daha bir tek gün yüzü bile görmeden bir hiç yerine konduk ** O artık buz kalpli Ne yaptıysam erimedi O sımsıcak yüreği nerede şimdi? Çok mu sevgiye boğdukta bir anda hayatımızı koyduk Daha bir tek gün yüzü bile görmeden

Tatlı His Belki bu hikayenin sonu Belli bize gerek yok Sakladım hep sevgimi Bilirsin ask geçer ** Simdi içimde tek senin Yasattığım tatlı bir his var Yine pesimde düşlerim Görünmeyen eski bir iz ask ** Bir an gelir içimdeki Işık söner neden bilmem Tutar beni içimdeki Gülümseyen yüzün