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7/24 Dinle Kalp Hanım

Kalp Hanım Şarkı Sözleri

Beyza Durmaz Kalp Hanım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Beyza Durmaz Kalp Hanım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kalp Hanım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Beyza Durmaz

Beyza Durmaz

Kalp Hanım

  • Tatlı His

  • Kasımpatılar

  • Yankılar

  • Avrupa Var, Amerika Var

  • Son Bir Gece

  • Leyla'nın İzleri

  • Bende Kal

  • Seni Özlerim

  • Gezegen

  • Son Adalar

  • Çiçekçi Ft Umut Çiçek

  • Kalp Hanım (Akustik)

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