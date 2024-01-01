Beyza Durmaz

Vıdı Vıdı Şu deli kalbime o deli gözleri Bir dokundu bir dokundu O sıcak halleri yaralı gönlüme Bir avuntu bir avuntu ** Değersiz kaprisi neyin nesi Yok gizlisi, yok şifresi Sanki cennetten indi bitirdi hasreti Ah canım aldanma ** Başına gelenleri unutma Tatlı sözlerine buğulu gözlerine süslü cümlelere inanma Yakında başlar vıdı vıdılar ** Şu kalbimi o acı sözleri yaralar İşin yoksa dinle sabaha kadar Canım çıkıyor onu anlayana kadar Yakında başlar vıdı vıdılar ** O her şeyi bilirim sanmalar İşin yoksa anlat sabaha kadar Canım çıkıyor onu anlayana kadar Şu deli kalbime o deli gözleri ** Bir dokundu bir dokundu O sıcak halleri yaralı gönlüme Bir avuntu bir avuntu Değersiz kaprisi neyin nesi ** Yok gizlisi yok şifresi Sanki cennetten indi bitirdi hasreti Ah canım aldanma Başına gelenleri unutma Tatlı sözlerine buğulu gözlerine süslü cümlelere inanma Yakında başlar vıdı vıdılar Şu kalbimi o acı sözleri yaralar ** İşin yoksa dinle sabaha kadar Canım çıkıyor onu anlayana kadar Yakında başlar vıdı vıdılar O her şeyi bilirim sanmalar İşin yoksa anlat sabaha kadar ** Canım çıkıyor onu anlayana kadar Yakında başlar vıdı vıdılar İşin yoksa dinle sabaha kadar Canım çıkıyor onu anlayana kadar ** Yakında başlar vıdı vıdılar şu kalbimi o acı sözleri yaralar İşin yoksa dinle sabaha kadar Canım çıkıyor onu anlayana kadar ** Yakında başlar vıdı vıdılar O her şeyi bilirim sanmalar İşin yoksa anlat sabaha kadar Canım çıkıyor onu anlayana kadar

Olan Var Olmayan Var Herkes sevgiye doymuş mu sandın ve yaralarını sarmış mı sandın Göze gelmekten korkmaz mısın Ya da canımıza kastın var Bunlar mahreme aykırı mevzular Ya da bunun kalbini yakan arzular Tamam anladık sevgilin var Sevgi gösterisi bir yere kadar Göstere göstere bir hal olduk herkesin içinde sevgiye boğdun Sarma dolaş haller Herkes seni izler Ben diyorum ki yanında sevdiği ** Olan var olmayan var kıskanırlar Yüreği sevgiye doyan var doymayan var kırılırlar Yanında sevdiği ** Olan var olmayan var kıskanırlar Yüreği sevgiye doyan var doymayan var kıskanırlar

Zengin Kalkışı Nasıl oldu da birden Tanıştık aniden Öyle bir çarpışmaydı Hayatımı değiştiren Yürüdüğüm tüm yollar Sanki ona çıkıyordu Bizi birleştiren neyse Şimdi ayırıyordu ** Düşlerimden çıkıp gelmişken Daha tam biz olmamıştık Kaydın ellerimden Zengin kalkışı yaptın hayatımdan gidiyorsun Ben öylece baka kaldım ** Binlerce hayal kuruyordum Şu gönlümün orta yerinde ne kaldıysa, götürdün ki Ne hayaller ümitler beklentiler hepsi bitti Zengin kalkışı yaptın hayatımdan gidiyorsun ** Ben öylece baka kaldım Binlerce hayal kuruyordum Şu gönlümün orta yerinde ne kaldıysa, götürdün ki Ne hayaller ümitler beklentiler hepsi bitti ** Nasıl oldu da birden Tanıştık aniden Öyle bir çarpışmaydı Hayatımı değiştiren Yürüdüğüm tüm yollar ** Sanki ona çıkıyordu Bizi birleştiren neyse Şimdi ayırıyordu Düşlerimden çıkıp gelmişken ** Daha tam biz olmamıştık Kaydın ellerimden Zengin kalkışı yaptın hayatımdan gidiyorsun Ben öylece baka kaldım ** Binlerce hayal kuruyordum Şu gönlümün orta yerinde ne kaldıysa, götürdün ki Ne hayaller ümitler beklentiler hepsi bitti Zengin kalkışı yaptın hayatımdan gidiyorsun Şu gönlümün orta yerinde ne kaldıysa, götürdün ki