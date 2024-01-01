Beyza Durmaz

Koku Şarkı Sözleri
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Bilmeden ya da düşünmeyerek seni bana
Getiren bu kader neler etti yine
Çıkmadık candan ümit kesilir mi derler ya
Bahara kalmadan dönersin dilerim
**
Düşünmeden anla eserse bir anda
Şimdi soldu tüm çiçeklerim uğrunda
Yokluğun var ya şimdi bir başka
Yelken açmam sensiz sularda
**
Başka bir aşka
Hala ağlatır inan içimdeki hasretin
Bağlıdır deli gibi yüreğim yine
Saklanır seni görünce çocuk gibi
**
Büyüdüm dersem yalan olur
Ağlatır inan içimdeki hasretin
Bağlıdır deli gibi yüreğim yine
Saklanır seni görünce çocuk gibi
**
Büyüdüm dersem yalan olur
Bilmeden ya da düşünmeyerek seni bana
Getiren bu kader neler etti yine
Düşünmeden anla eserse bir anda
**
Şimdi soldu tüm çiçeklerim uğrunda
Yokluğun var ya şimdi bir başka
Yelken açmam sensiz sularda
Başka bir aşka
**
Hala ağlatır inan içimdeki hasretin
Bağlıdır deli gibi yüreğim yine
Saklanır seni görünce çocuk gibi
Büyüdüm dersem yalan olur
**
Ağlatır inan içimdeki hasretin
Bağlıdır deli gibi yüreğim yine
Saklanır seni görünce çocuk gibi
Büyüdüm dersem yalan olur
**
Yalan olur kavrulur deli gönlüm yine
Yalan olur, yalan olur
Kahrolur deli gönlüm yine
**
Şimdi soldu tüm çiçeklerim uğrunda
Yokluğun var ya şimdi bir başka
Yelken açmam sensiz sularda
Başka bir aşka
-
Tam unuttum diyorken
Yola devam ederken
Köşe bucak gezerken
Nereden geldi bu koku
**
Bu kokuyu sürmeyin
Beni deli etmeyin
Sevdiğimin kokusu bu
Sürüp sürüp gezmeyin
**
Sürme, sürme
Bu kokuyu sürmeyin
Beni deli etmeyin
Sevdiğimin kokusu bu
Sürüp sürüp gezmeyin
**
Beni deli etmeyin
Bu kokuyu sürmeyin
Aşkımı depreştirip de
İçimi titretmeyin
Sürme
**
Tam unuttum diyorken
Yola devam ederken
Köşe bucak gezerken
Nereden geldi bu koku
Bu kokuyu sürmeyin
**
Beni deli etmeyin
Sevdiğimin kokusu bu
Sürüp sürüp gezmeyin
Sürme, sürme
Beni deli etmeyin
**
Bu kokuyu sürmeyin
Aşkımı depreştirip de
İçimi titretmeyin
Sürme, sürme
-
Düşünme hiç olurda bir gün
Ayrılır yollar diye
Üzülme hiç eskisi gibi
Bakmazsa gözler diye
**
Sen rahat uyu
Yüreğim yüreğinde, ellerim ellerinde
Her şeyi unut düşlerin alev alsın
Sana söz verdim, gözlerim gözlerinde
**
Sus, soru sorma
Aşkın en büyüğü burda
Her şeyinle kabul ettim seni
Kalbin en büyüğü burda
**
Sus, soru sorma
Aşkımın zehri burda
Her şeyinle kabul ettim seni
Kalbin en büyüğü burda
-
Saltanatı gönlümün uzun sürmez
Acı günler ardından gelir
Gözyaşlarım vazgeçilmez
Izdırabın doğasından gelir
**
şu neşesi kalbimin uzun sürmez
Acı günler ardında gelir
Gözyaşlarım vazgeçilmez
Izdırabın doğasından gelir
**
Doya doya sevmek, mutluluktan ölmek
Bize lüks, bize lüks
Kollarında olmak, mutluluktan uçmak
Bize lüks, bize lüks
**
Başkaları gezer, başkaları sever
Bize gelince dertler kederler
Elde avuçta yalnız hayaller
Bize yasakta, günahta ellere mi reva
-
Derdine güneş doğmadan
Sözlere daha doymadan
Bile bile incitmeye
Beni hayaline benzetmeye
**
Bir çember içinde dönmeye ne gerek var, ne gerek var
**
Ne ölene kadar ne sonsuza kadar
Bırak gitsin olduğu kadar
Aslında düşünmek bozar aşkı
Yeminler etmek boş
Tut aşkın sırrını ben bulana kadar
-
Gözlerim resmine daldı dakikalarca
Kalbimden bir şeyler koptu ona dokununca
Söylemek istediğim öyle çok şey vardı ki
Tek bir söz söylemeden kalbime vurup geçti gitti
Sarılıp yastığıma kokladım gecelerce
Ben seni aramışım anladım senelerce
Ne kadar yorulmuşum ne kadar durulmuşum
Ben sensiz nasıl olmuşum senelerce
**
Döktüğüm sel gibi gözyaşını, yalnız odalarda dualarımı
Bir ben, bir de yastığım bilir çektiğim dertlerimi
Sensiz bitmek bilmez feryatlarım
Bir ben bir de yastığım bilir
-
Sevmeye davet ettim kendimi
Düşümde seninle olmak için
Korktuğumdan sakladım sevgimi
Bir daha yoluna sermek için
**
İnan ki yaşadığım en temiz aşk bu sayende
Senin bana baktığın anda ki hoş tebessümde
Gözlerin çaldı beni benden
Yıllarca sevişip hayalimde
**
Sayende...Sayende...
-
Sıcacığımdı dondu
Elimi birden tutmaz oldu
Nasıl diye çırpınırken
Beni bir anda sevmez oldu
Sıcacığımdı dondu
**
Elimi birden tutmaz oldu
Bir an bile ayrılmazken
Şimdi görmek hayal oldu
O artık buz kalpli
**
Ne yaptıysam erimedi
O sımsıcak yüreği nerede şimdi?
Çok mu sahici oldukta hemen adam yerine koyduk?
Daha bir tek gün yüzü bile görmeden kapının önüne konduk
**
O artık buz kalpli
Ne yaptıysam erimedi
O sımsıcak yüreği nerede şimdi?
Çok mu sevgiye boğdukta bir anda hayatımızı koyduk
Daha bir tek gün yüzü bile görmeden bir hiç yerine konduk
**
Sıcacığımdı dondu
Elimi birden tutmaz oldu
Nasıl diye çırpınırken
Beni bir anda sevmez oldu
Sıcacığımdı dondu
**
Elimi birden tutmaz oldu
Bir an bile ayrılmazken
Şimdi görmek hayal oldu
O artık buz kalpli
**
Ne yaptıysam erimedi
O sımsıcak yüreği nerede şimdi?
Çok mu sahici oldukta hemen adam yerine koyduk?
Daha bir tek gün yüzü bile görmeden kapının önüne konduk
**
O artık buz kalpli
Ne yaptıysam erimedi
O sımsıcak yüreği nerede şimdi?
Çok mu sevgiye boğdukta bir anda hayatımızı koyduk
Daha bir tek gün yüzü bile görmeden bir hiç yerine konduk
**
O artık buz kalpli
Ne yaptıysam erimedi
O sımsıcak yüreği nerede şimdi?
Çok mu sevgiye boğdukta bir anda hayatımızı koyduk
Daha bir tek gün yüzü bile görmeden
-
Belki bu hikayenin sonu
Belli bize gerek yok
Sakladım hep sevgimi
Bilirsin ask geçer
**
Simdi içimde tek senin
Yasattığım tatlı bir his var
Yine pesimde düşlerim
Görünmeyen eski bir iz ask
**
Bir an gelir içimdeki
Işık söner neden bilmem
Tutar beni içimdeki
Gülümseyen yüzün
-
Nerdesin arıyorum
Göğe değen yerlerde mi
Aşmaya gücüm yetmez
Ahir hazanlara dalarım, farkı yok
Aşkımın yeri aynı bir sana sevdalı
Acizkar günlerim
Sarhoş gibiyim ben
**
Dönüyor dünyam çalıyorum yine bizi
Yıllanmış hasretin kollarımda dans ediyor
O günkü gibi hala narin
Üzerinde bembeyaz gelinliğim
Nerdesin arıyorum
**
Göğe değen yerlerde mi
Aşmaya gücüm yetmez
Ahir hazanlara dalarım, farkı yok
Aşkımın yeri aynı bir sana sevdalı
Acizkar günlerim
**
Sarhoş gibiyim ben
Dönüyor dünyam çalıyorum yine bizi
Yıllanmış hasretin kollarımda dans ediyor
O günkü gibi hala narin
Üzerinde bembeyaz gelinliğim
**
Dönüyor dünyam çalıyorum yine bizi
Yıllanmış hasretin kollarımda dans ediyor
O günkü gibi hala narin
Üzerinde bembeyaz gelinliğim