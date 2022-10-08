×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Bi' Başka Asena Keskinci: Haberi duyunca duvarlara tırmandım!
Asena Keskinci: Haberi duyunca duvarlara tırmandım!

Asena Keskinci: Haberi duyunca duvarlara tırmandım!

Bi' Başka Sohbet

150 Bölüm | 45:00:06
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Asena Keskinci: Haberi duyunca duvarlara tırmandım!

Bi' Başka 18:39
02

Egemen Akkol: Her şarkıda anlatılanı birebir yaşamıyorum

Bi' Başka 35:36
03

Seda Üren: “Bu piyasanın içindeyim ama bu piyasadan değilim.”

Bi' Başka 24:44
04

Rojbin Erden: Gelecek dönemin starları aramızdan çıkacak!

Bi' Başka 22:20
05

Sena Gençtürk: Dizide gerçek hayatı gösteriyoruz

Bi' Başka 18:14
06

Melisa Berberoğlu: Özgü Kaya ve Almila Ada ile üç kız kardeş gibi olduk

Bi' Başka 14:44
07

Dilara Başaran: Somer Şefin sözlerinden sonra ciğerim çıka çıka ağladım

Bi' Başka 20:14
08

Meltem Akçöl: Duy Beni’de canlandırdığım Hazal karakteriyle gurur duyuyorum

Bi' Başka 28:17
09

Şarkıcı Şimal: "Beynimin içine girseniz, benim yerimde olmak isterdiniz”

Bi' Başka 20:21
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Popüler Konular
Müzisyenler
Sosyal Medya Ünlüleri
Gel de Anlat
Oyuncular

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı