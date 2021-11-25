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Berk Ali Çatal: Kardeşlerim 'Tolga' karakteri geldiğinde "İşte bu ya!" dedim
Berk Ali Çatal: Kardeşlerim 'Tolga' karakteri geldiğinde "İşte bu ya!" dedim
126 Bölüm | 37:30:58
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01
Berk Ali Çatal: Kardeşlerim 'Tolga' karakteri geldiğinde "İşte bu ya!" dedim
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30:56
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02
Çiğdem Batur ve Şahin Irmak; "Herkes oyuncu olabilir bu iş kimsenin tekelinde değil"
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28:04
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03
Yiğit Resmi ve Samet İzs: TikTok'a çok kırgınız!
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11:56
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04
Ceren Yaldız: Yoluma taş koymaya çalışanlar ötede oynasın!
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09:10
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05
Aslıhan Kapanşahin; “20 yaşında olmak nedir bilmiyorum, kendimi 50 yaşında hissediyorum!”
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33:48
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06
Anıl İlter ilk kez açıkladı; “Bir yatırım yaptım ve her şeyimi kaybettim!”
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32:13
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07
Lider Şahin: 'Renklerin İçinde' parçası hayatımın şarkısı!
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10:00
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08
Mehmet Javeed ve Yusuf Şenli: Düşmanız artık!
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16:41
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09
Murat Han: Youtuber'ların çektiği filmlerle festivallerden ödül alamazsınız!
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24:33
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