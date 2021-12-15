Cem Gelinoğlu ve Melis Babadağ: “İdeal ilişki, ideal çift diye bir şey yok”

Aykut Enişte 2 filmiyle bugün beyaz perdede seyircisiyle buluşan Cem Gelinoğlu ve Melis Babadağ, Bi Başka youtube kanalına konuk oldu. Filmlerde idealize edilen karakterleri toplumdan kabul görmek için özellikle seçmediklerini anlatan iki oyuncu, “İnsan zaten kusurlu bir varlık ve ideal diye de bir şey yok. Biz kendi doğrularımızı önümüze alarak ilerliyoruz” dedi. Melis Babadağ yakın bir zamanda başka bir komedi filmine başlayacağının müjdesini verirken, Cem Gelinoğlu ise köşede beklettiği ve hayata geçirmeye hazırlandığı onlarca hazır hikâyesi ve karakteri olduğundan bahsetti.