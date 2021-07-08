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Ozan Akbaba: "Benim işim bir gün mafya, bir gün polis olmak"

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Gökçe Kırgız: Bülent Ersoy’un programına bağlansam ağlayıp bağırabilirdim!

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Beren Akın: Ekranda sahte şeyler izleyebiliyoruz

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Ege Kökenli-Ekin Mert Daymaz: "Şimdi daha mantıklı ve kontrollü yaşıyoruz. Allah kimseyi şaşırtmasın"

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Eren Ören: Olgun bir karakteri canlandırmak istiyorum

... KAPAT
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