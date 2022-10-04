×
7/24 Dinle
Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
Ana Sayfa
Müzik
Podcast
Keşfet
Canlı Radyolar
Kitaplık
Favorilerim
Takip Ettiklerim
Geçmişim
Çalma Listelerim
Turkuvaz Radyolar
Bize Ulaşın
Çıkış Yap
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle
Bi' Başka
Egemen Akkol: Her şarkıda anlatılanı birebir yaşamıyorum
Egemen Akkol: Her şarkıda anlatılanı birebir yaşamıyorum
Bi' Başka Sohbet
150 Bölüm | 45:00:06
DİNLE
TAKİP ET
Şarkı Sözleri
Bölüm
Kaynak
Süre
Paylaş
Daha Fazla
01
Egemen Akkol: Her şarkıda anlatılanı birebir yaşamıyorum
Bi' Başka
35:36
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
02
Seda Üren: “Bu piyasanın içindeyim ama bu piyasadan değilim.”
Bi' Başka
24:44
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
03
Rojbin Erden: Gelecek dönemin starları aramızdan çıkacak!
Bi' Başka
22:20
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
04
Sena Gençtürk: Dizide gerçek hayatı gösteriyoruz
Bi' Başka
18:14
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
05
Melisa Berberoğlu: Özgü Kaya ve Almila Ada ile üç kız kardeş gibi olduk
Bi' Başka
14:44
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
06
Dilara Başaran: Somer Şefin sözlerinden sonra ciğerim çıka çıka ağladım
Bi' Başka
20:14
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
07
Meltem Akçöl: Duy Beni’de canlandırdığım Hazal karakteriyle gurur duyuyorum
Bi' Başka
28:17
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
08
Şarkıcı Şimal: "Beynimin içine girseniz, benim yerimde olmak isterdiniz”
Bi' Başka
20:21
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
09
Dilara Sümbül, uğradığı ilk zorbalığı anlattı: 10 kişilik kız grubu sınıfa daldı
Bi' Başka
17:12
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
...
KAPAT
**
DAHA FAZLA
BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN
Takip Et
Copyright © 2022
724 Dinle
. Tüm Hakları Saklıdır.
Gizlilik Bildirimi
Künye
Veri Politikası
Bize Ulaşın
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1
Ses Hızı
1x
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
1
Ses Hızı
1x
Ses Hızı
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
Silmek İstediğinize emin misiniz?
Evet
Hayır
Çalma Listesi Oluştur
Fotoğraf Değiştir
Kaydet
Bu çalma listesi boş
Ana Sayfa'ya Git