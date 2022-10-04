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7/24 Dinle Bi' Başka Egemen Akkol: Her şarkıda anlatılanı birebir yaşamıyorum
Egemen Akkol: Her şarkıda anlatılanı birebir yaşamıyorum

Egemen Akkol: Her şarkıda anlatılanı birebir yaşamıyorum

Bi' Başka Sohbet

150 Bölüm | 45:00:06
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Egemen Akkol: Her şarkıda anlatılanı birebir yaşamıyorum

Bi' Başka 35:36
02

Seda Üren: “Bu piyasanın içindeyim ama bu piyasadan değilim.”

Bi' Başka 24:44
03

Rojbin Erden: Gelecek dönemin starları aramızdan çıkacak!

Bi' Başka 22:20
04

Sena Gençtürk: Dizide gerçek hayatı gösteriyoruz

Bi' Başka 18:14
05

Melisa Berberoğlu: Özgü Kaya ve Almila Ada ile üç kız kardeş gibi olduk

Bi' Başka 14:44
06

Dilara Başaran: Somer Şefin sözlerinden sonra ciğerim çıka çıka ağladım

Bi' Başka 20:14
07

Meltem Akçöl: Duy Beni’de canlandırdığım Hazal karakteriyle gurur duyuyorum

Bi' Başka 28:17
08

Şarkıcı Şimal: "Beynimin içine girseniz, benim yerimde olmak isterdiniz”

Bi' Başka 20:21
09

Dilara Sümbül, uğradığı ilk zorbalığı anlattı: 10 kişilik kız grubu sınıfa daldı

Bi' Başka 17:12
... KAPAT
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