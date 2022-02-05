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7/24 Dinle Bi' Başka Erdem Yılmaz: Her oyuncu sınırlarını zorlayan yönetmenle çalışmak ister...
Erdem Yılmaz: Her oyuncu sınırlarını zorlayan yönetmenle çalışmak ister...

Erdem Yılmaz: Her oyuncu sınırlarını zorlayan yönetmenle çalışmak ister...

Bi' Başka Sohbet

143 Bölüm | 45:37:56
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01

Erdem Yılmaz: Her oyuncu sınırlarını zorlayan yönetmenle çalışmak ister...

Bi' Başka 27:27
02

Ozan Akbaba: "Benim işim bir gün mafya, bir gün polis olmak"

Bi' Başka 20:03
03

Gökçe Kırgız: Bülent Ersoy’un programına bağlansam ağlayıp bağırabilirdim!

Bi' Başka 32:49
04

Beren Akın: Ekranda sahte şeyler izleyebiliyoruz

Bi' Başka 17:22
05

Ege Kökenli-Ekin Mert Daymaz: "Şimdi daha mantıklı ve kontrollü yaşıyoruz. Allah kimseyi şaşırtmasın"

Bi' Başka 21:53
06

Eren Ören: Olgun bir karakteri canlandırmak istiyorum

Bi' Başka 20:14
07

Irmak Arıcı: "Bu sektör yalan bir dünya"

Bi' Başka 19:03
08

Batuhan Karacakaya: Survivor All Star'da kupayı alacağım!

Bi' Başka 32:11
09

Survivor All Star yarışmacısı Mert Öcal: Survivor 2022'ye hikayemi tamamlamaya gidiyorum!

Bi' Başka 33:15
10

Doğukan Manço: "Türkiye Drift Şampiyonası'nda birinci olursam yarış okulu açacağım!"

Bi' Başka 40:11
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