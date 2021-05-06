×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç

DİNLENİYOR...

7/24 Dinle Bi' Başka Yaprak Medine: Dizideki ilk sahnemde yaşadıklarımı unutmayacağım!
Yaprak Medine: Dizideki ilk sahnemde yaşadıklarımı unutmayacağım!

Yaprak Medine: Dizideki ilk sahnemde yaşadıklarımı unutmayacağım!

131 Bölüm | 39:46:48

DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yaprak Medine: Dizideki ilk sahnemde yaşadıklarımı unutmayacağım!

Bi' Başka 54:16
02

Çiğdem Batur ve Şahin Irmak; "Herkes oyuncu olabilir bu iş kimsenin tekelinde değil"

Bi' Başka 28:04
03

Tuna Tavus: Antrenmanlar 7-8 saat sürüyor

Bi' Başka 18:54
04

Ufuk Bayraktar, Gizem Karaca: "Haksızlığa dur demeyeceksek neden varız ki?"

Bi' Başka 32:19
05

Cem Gelinoğlu ve Melis Babadağ: “İdeal ilişki, ideal çift diye bir şey yok”

Bi' Başka 40:42
06

Gökçe Akyıldız: Sete döndüğümde hiç ara vermemiş gibiydim!

Bi' Başka 20:11
07

Sinem Akyol: İyiyi oynamak çok kolay!

Bi' Başka 23:44
08

Yiğit Resmi ve Samet İzs: TikTok'a çok kırgınız!

Bi' Başka 11:56
09

Berk Ali Çatal: Kardeşlerim 'Tolga' karakteri geldiğinde "İşte bu ya!" dedim

Bi' Başka 30:56
10

Ceren Yaldız: Yoluma taş koymaya çalışanlar ötede oynasın!

Bi' Başka 09:10

...

KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Popüler Konular
Müzisyenler
Yıldızı Parlayanlar
Sosyal Medya Ünlüleri
Gel de Anlat

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı

1x

Ses Hızı