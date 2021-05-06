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Zeynep Tuğçe Bayat: Kuruluş Osman'a başladığım ilk 1 ay uyuyamadım!
Zeynep Tuğçe Bayat: Kuruluş Osman'a başladığım ilk 1 ay uyuyamadım!
131 Bölüm | 39:46:48
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01
Zeynep Tuğçe Bayat: Kuruluş Osman'a başladığım ilk 1 ay uyuyamadım!
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43:24
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02
Çiğdem Batur ve Şahin Irmak; "Herkes oyuncu olabilir bu iş kimsenin tekelinde değil"
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28:04
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03
Tuna Tavus: Antrenmanlar 7-8 saat sürüyor
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18:54
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04
Ufuk Bayraktar, Gizem Karaca: "Haksızlığa dur demeyeceksek neden varız ki?"
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32:19
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05
Cem Gelinoğlu ve Melis Babadağ: “İdeal ilişki, ideal çift diye bir şey yok”
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40:42
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06
Gökçe Akyıldız: Sete döndüğümde hiç ara vermemiş gibiydim!
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20:11
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07
Sinem Akyol: İyiyi oynamak çok kolay!
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23:44
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08
Yiğit Resmi ve Samet İzs: TikTok'a çok kırgınız!
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11:56
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09
Berk Ali Çatal: Kardeşlerim 'Tolga' karakteri geldiğinde "İşte bu ya!" dedim
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30:56
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10
Ceren Yaldız: Yoluma taş koymaya çalışanlar ötede oynasın!
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09:10
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