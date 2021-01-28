×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç

DİNLENİYOR...

7/24 Dinle Bilal Arpaguş

Bilal Arpaguş

Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...

Daha Fazla

En Çok Dinlenen Bilal Arpaguş Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Âl-i İmrân Suresi 10-13 (10. ila 13. ayetler)

Bilal Arpaguş 04:46
02

A'râf Suresi 127-129 (127. ila 129. ayetler)

Bilal Arpaguş 04:17
03

Bakara Suresi 80-86 (80. ila 86. ayetler)

Bilal Arpaguş 09:31
04

En'âm Suresi 95-100 (95. ila 100. ayetler)

Bilal Arpaguş 07:50
05

Hicr Suresi 16-25 (16. ila 25. ayetler)

Bilal Arpaguş 06:28

...

KAPAT
**
Tüm Şarkılar

Copyright © 2020 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

1x

Oynatıcı Hızı

1x