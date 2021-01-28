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Bilal Arpaguş
Bilal Arpaguş
Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...
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En Çok Dinlenen Bilal Arpaguş Şarkıları
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01
Âl-i İmrân Suresi 10-13
(10. ila 13. ayetler)
Bilal Arpaguş
04:46
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02
A'râf Suresi 127-129
(127. ila 129. ayetler)
Bilal Arpaguş
04:17
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03
Bakara Suresi 80-86
(80. ila 86. ayetler)
Bilal Arpaguş
09:31
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04
En'âm Suresi 95-100
(95. ila 100. ayetler)
Bilal Arpaguş
07:50
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05
Hicr Suresi 16-25
(16. ila 25. ayetler)
Bilal Arpaguş
06:28
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