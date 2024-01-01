Bilal Ercan

Amana aman İrem kız Gönlümü çalan hırsız Eller ne der ise desin Ben olamam ki sensiz ** Ah İrem İrem'e Benziyorsun cerene Canım kurban ederim Seni bana verene ** Canım heyran ederim Seni bana verene Ezelidir ezeli Dağlar dökmüş gazeli ** İrem'i görmeyeli Olmuş dünya güzeli Ah İrem İrem'e Benziyorsun cerene ** Canım kurban ederim Seni bana verene Canım heyran ederim Seni bana verene ** Çiçeği dal dal olsa Tutunacak dal olsa Yare derdimi söylerdim Söyleyecek ham olsa ** Ah İrem İrem'e Benziyorsun cerene Canım kurban ederim Seni bana verene Canım heyran ederim Seni bana verene

Şu dünyanın gam yükünü Çeken var mı benim gibi? Şu dünyanın gam yükünü Çeken var mı benim gibi? ** Gece gündüz gözyaşını Döken var mı benim gibi? Gece gündüz gözyaşını Döken var mı benim gibi yok? ** Talihim yok, bahtım kara Böyle hayat batsın yere Sine sine, vura vura Ölen var mı benim gibi yok? ** Talihim yok, bahtım kara Böyle hayat batsın yere Sine sine, vura vura Ölen var mı benim gibi yok? ** Gitmez ki başımdan atam Ben bu derdi kime satam Gitmez ki başımdan atam Ben bu derdi kime satam ** Saçlarını tutam, tutam Yolan var mı benim gibi? Saçlarını tutam, tutam Yolan var mı benim gibi yok? ** Talihim yok, bahtım kara Böyle hayat batsın yere Sine sine, vura vura Ölen var mı benim gibi yok? ** Talihim yok, bahtım kara Böyle hayat batsın yere Sine sine, vura vura Ölen var mı benim gibi yok? ** Talihim yok, bahtım kara Böyle hayat batsın yere Sine sine, vura vura Ölen var mı benim gibi yok?