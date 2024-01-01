Bu Dünyanın Gam Yükünü Şarkı Sözleri
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Bilal Ercan
Bu Dünyanın Gam Yükünü
Tüm Şarkıları
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Şu dünyanın gam yükünü
Çeken var mı benim gibi?
Şu dünyanın gam yükünü
Çeken var mı benim gibi?
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Gece gündüz gözyaşını
Döken var mı benim gibi?
Gece gündüz gözyaşını
Döken var mı benim gibi yok?
**
Talihim yok, bahtım kara
Böyle hayat batsın yere
Sine sine, vura vura
Ölen var mı benim gibi yok?
**
Talihim yok, bahtım kara
Böyle hayat batsın yere
Sine sine, vura vura
Ölen var mı benim gibi yok?
**
Gitmez ki başımdan atam
Ben bu derdi kime satam
Gitmez ki başımdan atam
Ben bu derdi kime satam
**
Saçlarını tutam, tutam
Yolan var mı benim gibi?
Saçlarını tutam, tutam
Yolan var mı benim gibi yok?
**
Talihim yok, bahtım kara
Böyle hayat batsın yere
Sine sine, vura vura
Ölen var mı benim gibi yok?
**
Talihim yok, bahtım kara
Böyle hayat batsın yere
Sine sine, vura vura
Ölen var mı benim gibi yok?
**
Talihim yok, bahtım kara
Böyle hayat batsın yere
Sine sine, vura vura
Ölen var mı benim gibi yok?