Bilal Ercan

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Gökyüzünün kameri
Sanki cennet feneri
Delalımın uğruna
Neler çektim neleri
**
Delal Delal Delalım
Hangi derde yanalım
Şu üç günlük dünyada
Gel beraber olalım
**
Delal'ın bahtı kara
Yüreği göz göz yara
-
Aşktan utandın, konuşamadın
Yüzüne bakamadın, yan yana iken
Oysa her gece düşündüm
Ağladım zaman, zaman
Neler söyledim duymadın
Yıldızlar gece ay ve ben
Kulaklarımda çınladın
Gülüşünle gel, bu kadar yeter
Sev artık zalim, duracak kalbim
***
Ama evlisin, benim değilsin
Yıllar önce neredeydin? Çok geciktik sevgilim
Ama evlisin, benim değilsin
Yıllar önce neredeydin? Çok geciktik sevgilim
***
Sevemedim seni, öpemedim seni
Konuşamadım, sarılamadın
Ama çok sevdim, her gün düşündüm
Nasıl istedim seni, bilemezsin sen
Konuşmayı isterdim, saatlerce günlerce
Dokunmayı isterdim, ellerine yüzüne
Uzanmayı isterdim, aynı yastığa senle
Bitirmeyi isterdim, hayatımı seninle
***
Ama evlisin, benim değilsin
Yıllar önce neredeydin? Çok geciktik sevgilim
Ama evlisin, benim değilsin
Yıllar önce neredeydin? Çok geciktik sevgilim
***
Ama evlisin, benim değilsin
Yıllar önce neredeydin? Çok geciktik sevgilim
Yıllar önce neredeydin? Çok geciktik
-
Kara gözlüm şirin sözlüm atma beni el eline
Dayanamam inanamam senden başka birine
Benim şarkım ellerin benim türküm gözlerin
Benim tek varlığımsın bilmesen de
Utanırım bakmaya senden bir başkasına
Sen benim şu dünyamsın hatta
Öbür dünyamda
***
Bende kalmadın sana muhtacım
Sensiz aşkı neyleyim baş tacım
***
Güzel huylum, usul boylum sevincim göz bebeğim
Seni sevmek benim borcum, hayatımla öderim
Seni anlatmak bitmez bu aşka ömür yetmez
Benden başkası bilmez seni beni
Ölürüm ayrılamam yerini dolduramam
Dilerim ki Allahtan senden önce öleyim
-
Çabuk olalım aşkım
Her şeyi paylaşalım
Ben kendimi sana adadım
Sevgilim sensiz anlamsızım
Mahşere kadar benim aşkım
Her alemde senindir canım
Nereye istersen sür köle diye
Sensiz ölürüm cennette
***
Seni seven kalbim
Sana deli oluyor anlasana
Sana dayanamıyorum, inan ki
Sensiz mutlu olamıyorum
Seni seven kalbim
Sana deli oluyor anlasana
Sana dayanamıyorum, inan ki
Sensiz yaşayamıyorum
***
Bin ömrüm daha olsa
Kollarında son bulsa
Eğer sana kavuşmak varsa
Ölmek düğün gibidir bana
Sensizlikten çok korkuyorum
İnan kendimi bilmiyorum
Önce Allah, sonra sen benim için
O bilir nasıl sevdim
-
Ben vazgeçmemişken düşün, olmaz olmaz bir tanem
Düşün bizi ne olur, yalvarırım terk etme
Başkalarındaki o aşk, bizi mutlu eder mi
Bizi ayırmaya yeter mi, aşkımız böyle kolay biter mi
***
Geceyi güneş siler, beni senin hasretin
Tek başıma sanki mahşer yeriyim
Yüreğimdeki her yer, bu evde seni bekler
Hadi çat kapı gel sevineyim
Biraz kavga ederiz, belki biraz güleriz
Bir küser bir barışır kalbimiz
Seni nasıl özledi, yüreğim sanki deli
Kıskandığım için affet beni
***
Başka biri var dediler, inanmadım sevgilim
Gözlerimle görmeden, senden nasıl vazgeçerim
Sanki yıllar oldu gittin, bir gün bitti sevgilim
Dört duvar üstüme yürür sensiz, sanki sen mutlu musun bensiz
***
Geceyi güneş siler, beni senin hasretin
Tek başıma sanki mahşer yeriyim
Şu kalbimdeki her yer, bu evde seni bekler
Hadi çat kapı gel sevineyim
Biraz kavga ederiz, belki biraz güleriz
Bir küser bir barışır kalbimiz
Seni nasıl özledi, yüreğim deli sanki
Kıskandığım için affet beni
-
Sende sev ama sevilme
Aşk acısı çek ben gibi
Çok özle ama kavuşma
Kavuşamadığım gibi
***
Senin de yüreğin yansın
Başka ellerde mum gibi
Çaresizlik ayrılmasın
Kapından köle gibi
***
Senin de kalbini çalsın
Başkaları mal gibi
Sevdam yüreğinde kalsın
Gizli bir günah gibi
***
Geri dönme istemem ki
Ben eski ben değilim ki
Hayat öyle bir oyunki
Ne rolü var ne sahnesi
***
Sende mutlu olma emi
Sende sev sevilme emi
***
Aşkta hep aşkla yanıldım
Sevdim hiç sevmemiş gibi
Sen kırdın ben tamir ettim
Sanki ustaymışım gibi
***
Kimse üstüne almasın
Bu sözlerim sevgiliye
O öyle bir sevgilidir
Ettiğini iyi bilir
***
Ahlarım beddua değil
Anlaşılabilmek için
Sevmek sevilmek öyle zor
Birine alışan için
***
Geri gelme istemem ki
Ben eski ben değilim ki
Hayat öyle bir oyunki
Ne rolü var ne sahnesi
***
Sende mutlu olma emi
Sende sev sevilme emi
-
Hani dokunamazdın başka tene
Sen ellerle demlenirken ben çay içmedim.
Hani uyuyamazdın başka yerde
Sen gecelerin galibi ben esiriyim
***
Gömleğindeki ruju, havadaki kokusu
Demek ki önemi yok ben yada bir başkası
Bu kadarı yalan değil ki aşkım, yalan değil ki
Seviyorum seni demek öyle kolay değil ki
***
Hani son aşkındım, ilk sevişindi
O gözlerin yalnız benim bildiğim dildi
Hani sonsuza kadar kadar sürecekti
Senin bedenin yalnız benim mabedim.
-
Seni sevdim gönülden
Anlamadın dilimden
Seni sevdim gönülden
Anlamadın dilimden
Aşkımı gam telinden çaldığın da yalan mı?
Sevdim sevdim sevilmedim
Yine sevdim yalan mı?
Baharımı kış eden öpüşlerin yalan mı?
***
Harap olan bu gönlüm senin için saray mı?
Viran olan bu gönlüm senin oyuncağın mı?
***
İki kadın bir adam
Aşk çekilir aradan
İki kadın bir adam
Aşk çekilir aradan
İkimiz de severken
Ya ondan geç, ya benden
Hep sabrettim, hep affettim
Beni aldat diye mi?
Sevenlerin kaderi ihanet mi, çile mi?
***
Harap olan bu gönlüm senin için saray mı?
Viran olan bu gönlüm senin oyuncağın mı?
Harap olan bu gönlüm senin için saray mı?
Viran olan bu gönlüm senin oyuncağın mı?
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