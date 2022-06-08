Bilal Hancı

Bu hasretluğun resmidur Anlatsam da anlamazlar Gökyüzunde ay parlardi Saçlarunda yakamozlar *** Bu hasretliğin resmidir Anlatsam da anlamazlar Gökyüzünde ay parlardı Saçlarında yakamozlar *** Rüzgâr savursun saçuni Elun silsun gözyaşuni Bekle sen, eğma başuni Elbet bir gün kavuşuruz *** Sevda çiçeği solmazsa Yüreğim seni bulmazsa Kavuşmak nasip olmazsa Türkülerde buluşuruz *** Rüzgâr savursun saçuni Elun silsun gözyaşuni Bekle sen, eğma başuni Elbet bir gün kavuşuruz *** Sevda çiçeği solmazsa Yüreğim seni bulmazsa Kavuşmak nasip olmazsa Türkülerde buluşuruz *** Bu hasretluğun resmidur Anlatsam da anlamazlar Gökyüzunde ay parlardi Saçlarunda yakamozlar *** Bu hasretliğin resmidir Anlatsam da anlamazlar Gökyüzünde ay parlardı Saçlarında yakamozlar *** Rüzgâr savursun saçuni Elun silsun gözyaşuni Bekle sen, eğma başuni Elbet bir gün kavuşuruz *** Sevda çiçeği solmazsa Yüreğim seni bulmazsa Kavuşmak nasip olmazsa Türkülerde buluşuruz *** Rüzgâr savursun saçuni Elun silsun gözyaşuni Bekle sen, eğma başuni Elbet bir gün kavuşuruz *** Sevda çiçeği solmazsa Yüreğim seni bulmazsa Kavuşmak nasip olmazsa Türkülerde buluşuruz *** Rüzgâr savursun saçuni Elun silsun gözyaşuni Bekle sen, eğma başuni Elbet bir gün kavuşuruz *** Sevda çiçeği solmazsa Yüreğim seni bulmazsa Kavuşmak nasip olmazsa Türkülerde buluşuruz