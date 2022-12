Bilal Sonses

Her şeyi bana bırak, ya da oluruna Su akar yolunu bulurmuş Yok senden gayrısı da, gel ara sıra Seven kalbim bak çoktan yorulmuş *** Kaşının karası ah, bana sınav Yolumuz elbet son bulurmuş Koklasam doyasıya, bak sonrasına Tüm hayaller yar sana kurulmuş *** Yazmaz kalem elimde, yazmaz kalem Gönlüm yıkık ama yıkılmaz kalem Varsa bir şey bileyim, bırak beni gideyim Bir gün karşılaşırız, hasbelkader *** Yazmaz kalem elimde, yazmaz kalem Gönlüm yıkık ama yıkılmaz kalem Varsa bir şey bileyim, bırak beni gideyim Bir gün karşılaşırız, hasbelkader *** Bekledim gelmese de, beni sevmese de Acı çekermiş anladım her seven Ellerim değmese de, adı her neyse ne İçim rahat, kapandı mesele *** Kaşının karası ah, bana sınav Yolumuz elbet son bulurmuş Koklasam doyasıya, bak sonrasına Tüm hayaller yar sana kurulmuş *** Yazmaz kalem elimde, yazmaz kalem Gönlüm yıkık ama yıkılmaz kalem Varsa bir şey bileyim, bırak beni gideyim Bir gün karşılaşırız, hasbelkader *** Yazmaz kalem elimde, yazmaz kalem Gönlüm yıkık ama yıkılmaz kalem Varsa bir şey bileyim, bırak beni gideyim Bir gün karşılaşırız, hasbelkader