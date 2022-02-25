Hasbelkader Ft Yıldız Tilbe Şarkı Sözleri
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Bilal Sonses
Hasbelkader Ft Yıldız Tilbe
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Her şeyi bana bırak, ya da oluruna
Su akar yolunu bulurmuş
Yok senden gayrısı da, gel ara sıra
Seven kalbim bak çoktan yorulmuş
***
Kaşının karası ah, bana sınav
Yolumuz elbet son bulurmuş
Koklasam doyasıya, bak sonrasına
Tüm hayaller yar sana kurulmuş
***
Yazmaz kalem elimde, yazmaz kalem
Gönlüm yıkık ama yıkılmaz kalem
Varsa bir şey bileyim, bırak beni gideyim
Bir gün karşılaşırız, hasbelkader
***
Yazmaz kalem elimde, yazmaz kalem
Gönlüm yıkık ama yıkılmaz kalem
Varsa bir şey bileyim, bırak beni gideyim
Bir gün karşılaşırız, hasbelkader
***
Bekledim gelmese de, beni sevmese de
Acı çekermiş anladım her seven
Ellerim değmese de, adı her neyse ne
İçim rahat, kapandı mesele
***
Kaşının karası ah, bana sınav
Yolumuz elbet son bulurmuş
Koklasam doyasıya, bak sonrasına
Tüm hayaller yar sana kurulmuş
***
Yazmaz kalem elimde, yazmaz kalem
Gönlüm yıkık ama yıkılmaz kalem
Varsa bir şey bileyim, bırak beni gideyim
Bir gün karşılaşırız, hasbelkader
***
Yazmaz kalem elimde, yazmaz kalem
Gönlüm yıkık ama yıkılmaz kalem
Varsa bir şey bileyim, bırak beni gideyim
Bir gün karşılaşırız, hasbelkader