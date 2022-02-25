İçimdeki Sen Feat Tuğçe Kandemir Şarkı Sözleri
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Bilal Sonses
İçimdeki Sen Feat Tuğçe Kandemir
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Ben içimdeki seni
Sevmişim anlasana
***
Yeniden geri ver, bana onca zamanı
Bir telafisi yok, bunca zararın
Kaybederim, içimdeki seni ziyan olur
Kalbimden, bir mahkum misali firar olur
***
O kokun yalan, gülüşün gibi tamam
Senin olsun her bir şey, acılar bana kalan
Sabrederim, elin onun, elinde olmasın
Bana sen, yakışmıştın ya, çok yazık
***
Nasıl baktın gözlerime?
Nasıl tuttun ellerimi?
Nasıl kanmışım sana?
Nasıl doldurdun yerimi?
***
Son sözüm bu sana
İnanırım sanma sana
Ben içimdeki seni
Sevmişim anlasana
***
Nasıl baktın gözlerime?
Nasıl tuttun ellerimi?
Nasıl kanmışım sana?
Nasıl doldurdun yerimi?
***
Son sözüm bu sana
İnanırım sanma sana
Ben içimdeki seni
Sevmişim anlasana
***
Yeniden geri ver, bana onca zamanı
Bir telafisi yok, bunca zararın
Kaybederim, içimdeki seni ziyan olur
Kalbimden, bir mahkum misali firar olur
***
O kokun yalan, gülüşün gibi tamam
Senin olsun her bir şey, acılar bana kalan
Sabrederim, elin onun, elinde olmasın
Bana sen, yakışmıştın ya, çok yazık
***
Nasıl baktın gözlerime?
Nasıl tuttun ellerimi?
Nasıl kanmışım sana?
Nasıl doldurdun yerimi?
***
Son sözüm bu sana
İnanırım sanma sana
Ben içimdeki seni
Sevmişim anlasana
***
Nasıl baktın gözlerime?
Nasıl tuttun ellerimi?
Nasıl kanmışım sana?
Nasıl doldurdun yerimi?
***
Son sözüm bu sana
İnanırım sanma sana
Ben içimdeki seni
Sevmişim anlasana
***
Ben içimdeki seni
Sevmişim anlasana