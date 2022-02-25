Bilal Sonses

Ben içimdeki seni Sevmişim anlasana *** Yeniden geri ver, bana onca zamanı Bir telafisi yok, bunca zararın Kaybederim, içimdeki seni ziyan olur Kalbimden, bir mahkum misali firar olur *** O kokun yalan, gülüşün gibi tamam Senin olsun her bir şey, acılar bana kalan Sabrederim, elin onun, elinde olmasın Bana sen, yakışmıştın ya, çok yazık *** Nasıl baktın gözlerime? Nasıl tuttun ellerimi? Nasıl kanmışım sana? Nasıl doldurdun yerimi? *** Son sözüm bu sana İnanırım sanma sana Ben içimdeki seni Sevmişim anlasana *** Nasıl baktın gözlerime? Nasıl tuttun ellerimi? Nasıl kanmışım sana? Nasıl doldurdun yerimi? *** Son sözüm bu sana İnanırım sanma sana Ben içimdeki seni Sevmişim anlasana *** Yeniden geri ver, bana onca zamanı Bir telafisi yok, bunca zararın Kaybederim, içimdeki seni ziyan olur Kalbimden, bir mahkum misali firar olur *** O kokun yalan, gülüşün gibi tamam Senin olsun her bir şey, acılar bana kalan Sabrederim, elin onun, elinde olmasın Bana sen, yakışmıştın ya, çok yazık *** Nasıl baktın gözlerime? Nasıl tuttun ellerimi? Nasıl kanmışım sana? Nasıl doldurdun yerimi? *** Son sözüm bu sana İnanırım sanma sana Ben içimdeki seni Sevmişim anlasana *** Nasıl baktın gözlerime? Nasıl tuttun ellerimi? Nasıl kanmışım sana? Nasıl doldurdun yerimi? *** Son sözüm bu sana İnanırım sanma sana Ben içimdeki seni Sevmişim anlasana *** Ben içimdeki seni Sevmişim anlasana