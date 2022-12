Bilal Sonses

Nasıl zor söyleyememek içimdekini Bilirsin süslü cümleleri hiç beceremem Nasıl kor dön diyememek içimde kilit Elinsin, bir daha ismini hecelemem *** Adın gelmiyor hiç aklıma bu aralar Artık sayıklamıyorum seni uyanarak Nasıl körü körüne inanmışım ben bu yalana Bir gün pişman bakacaksın bu adama *** İçimden gelmiyor dur demek Nasıl zor sana bunları söylemek Sevmiyorsan eğer bırakırım ben de yakanı *** Benimki can çekişip ölmemek Her gün senden gidip dönmemek Gelmiyorsan hatıraları ben de yakarım *** İçimden gelmiyor dur demek Nasıl zor sana bunları söylemek Sevmiyorsan eğer bırakırım ben de yakanı *** Benimki can çekişip ölmemek Her gün senden gidip dönmemek Gelmiyorsan hatıraları ben de yakarım *** Nasıl zor söyleyememek içimdekini Bilirsin süslü cümleleri hiç beceremem Nasıl kor dön diyememek içimde kilit Elinsin, bir daha ismini hecelemem *** Adın gelmiyor hiç aklıma bu aralar Artık sayıklamıyorum seni uyanarak Nasıl körü körüne inanmışım ben bu yalana Bir gün pişman bakacaksın bu adama *** İçimden gelmiyor dur demek Nasıl zor sana bunları söylemek Sevmiyorsan eğer, bırakırım ben de yakanı *** Benimki can çekişip ölmemek Her gün senden gidip dönmemek Gelmiyorsan hatıraları ben de yakarım *** İçimden gelmiyor dur demek Nasıl zor sana bunları söylemek Sevmiyorsan eğer, bırakırım ben de yakanı *** Benimki can çekişip ölmemek Her gün senden gidip dönmemek Gelmiyorsan hatıraları ben de yakarım Gelmiyorsan hatıraları ben de yakarım