İçimden Gelmiyor Şarkı Sözleri
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Bilal Sonses
İçimden Gelmiyor
Tüm Şarkıları
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Nasıl zor söyleyememek içimdekini
Bilirsin süslü cümleleri hiç beceremem
Nasıl kor dön diyememek içimde kilit
Elinsin, bir daha ismini hecelemem
***
Adın gelmiyor hiç aklıma bu aralar
Artık sayıklamıyorum seni uyanarak
Nasıl körü körüne inanmışım ben bu yalana
Bir gün pişman bakacaksın bu adama
***
İçimden gelmiyor dur demek
Nasıl zor sana bunları söylemek
Sevmiyorsan eğer bırakırım ben de yakanı
***
Benimki can çekişip ölmemek
Her gün senden gidip dönmemek
Gelmiyorsan hatıraları ben de yakarım
***
İçimden gelmiyor dur demek
Nasıl zor sana bunları söylemek
Sevmiyorsan eğer bırakırım ben de yakanı
***
Benimki can çekişip ölmemek
Her gün senden gidip dönmemek
Gelmiyorsan hatıraları ben de yakarım
***
Nasıl zor söyleyememek içimdekini
Bilirsin süslü cümleleri hiç beceremem
Nasıl kor dön diyememek içimde kilit
Elinsin, bir daha ismini hecelemem
***
Adın gelmiyor hiç aklıma bu aralar
Artık sayıklamıyorum seni uyanarak
Nasıl körü körüne inanmışım ben bu yalana
Bir gün pişman bakacaksın bu adama
***
İçimden gelmiyor dur demek
Nasıl zor sana bunları söylemek
Sevmiyorsan eğer, bırakırım ben de yakanı
***
Benimki can çekişip ölmemek
Her gün senden gidip dönmemek
Gelmiyorsan hatıraları ben de yakarım
***
İçimden gelmiyor dur demek
Nasıl zor sana bunları söylemek
Sevmiyorsan eğer, bırakırım ben de yakanı
***
Benimki can çekişip ölmemek
Her gün senden gidip dönmemek
Gelmiyorsan hatıraları ben de yakarım
Gelmiyorsan hatıraları ben de yakarım