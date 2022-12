Bilal Sonses

Nerde o güzel günlerim nerde? Bir gülüşün vardı ya devaydı her derde *** Geçmez dediğim ne varsa hayatta Hepsi geçti gitti de, artık sende gelme *** Yazık çok yazık beni hiç hak etmemişsin be *** Şimdi kendime bir hayat kurdum Neyim olacaktın bak neyim oldun? Dindi gözlerim bir hayal kurdum Seni bulacaktım bak sizi buldum *** Sormam seni bir başkasına Koyma yerime kimseyi *** Şimdi kendime bir hayat kurdum Neyim olacaktın bak neyim oldun? Dindi gözlerim bir hayal kurdum Seni bulacaktım bak sizi buldum *** Sormam seni bir başkasına Koyma yerime kimseyi *** Yazık çok yazık beni hiç hak etmemişsin be *** Şimdi kendime bir hayat kurdum Neyim olacaktın bak neyim oldun? Dindi gözlerim bir hayal kurdum Seni bulacaktım bak sizi buldum *** Sormam seni bir başkasına Koyma yerime kimseyi *** Şimdi kendime bir hayat kurdum Neyim olacaktın bak neyim oldun? Dindi gözlerim bir hayal kurdum Seni bulacaktım bak sizi buldum *** Sormam seni bir başkasına Koyma yerime kimseyi