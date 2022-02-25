Neyim Olacaktın Şarkı Sözleri
Bilal Sonses Neyim Olacaktın şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bilal Sonses Neyim Olacaktın şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Neyim Olacaktın sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bilal Sonses
Neyim Olacaktın
Tüm Şarkıları
-
Nerde o güzel günlerim nerde?
Bir gülüşün vardı ya devaydı her derde
***
Geçmez dediğim ne varsa hayatta
Hepsi geçti gitti de, artık sende gelme
***
Yazık çok yazık beni hiç hak etmemişsin be
***
Şimdi kendime bir hayat kurdum
Neyim olacaktın bak neyim oldun?
Dindi gözlerim bir hayal kurdum
Seni bulacaktım bak sizi buldum
***
Sormam seni bir başkasına
Koyma yerime kimseyi
***
Şimdi kendime bir hayat kurdum
Neyim olacaktın bak neyim oldun?
Dindi gözlerim bir hayal kurdum
Seni bulacaktım bak sizi buldum
***
Sormam seni bir başkasına
Koyma yerime kimseyi
***
Yazık çok yazık beni hiç hak etmemişsin be
***
Şimdi kendime bir hayat kurdum
Neyim olacaktın bak neyim oldun?
Dindi gözlerim bir hayal kurdum
Seni bulacaktım bak sizi buldum
***
Sormam seni bir başkasına
Koyma yerime kimseyi
***
Şimdi kendime bir hayat kurdum
Neyim olacaktın bak neyim oldun?
Dindi gözlerim bir hayal kurdum
Seni bulacaktım bak sizi buldum
***
Sormam seni bir başkasına
Koyma yerime kimseyi