Bilal Sonses

Benim başka kimim var? Bir canım var, oda senin yar Senin dolmuyor yerin bak Gel demez utanır dilim bak *** Beni bir sen anlarsın Ölsem bir sen ağlarsın Görsen şu halimi, gitmezdin kalırdın Delirdim her şey anlamsız Ne desem, inanmazsın Ne desem o gül kokan melektin en güzel yanımdın *** Öpesim var gözlerinden Nefesim dar özleminden İnan yalan değil Ben yolunu gözledim hep *** Göresim var özledim be Ölesim var gözlerinde Bir anda dar gelir Bütün dünya özleminden *** Öpesim var gözlerinden Nefesim dar özleminden İnan yalan değil Ben yolunu gözledim hep *** Göresim var özledim be Ölesim var gözlerinde Bir anda dar gelir Bütün dünya özleminden *** Benim başka kimim var? Bir canım var, oda senin yar Senin dolmuyor yerin bak Gel demez utanır dilim bak *** Beni bir sen anlarsın Ölsem bir sen ağlarsın Görsen şu halimi, gitmezdin kalırdın Delirdim her şey anlamsız Ne desem, inanmazsın Ne desem o gül kokan, melektin en güzel yanımdın *** Öpesim var gözlerinden Nefesim dar özleminden İnan yalan değil Ben yolunu gözledim hep *** Göresim var özledim be Ölesim var gözlerinde Bir anda dar gelir Bütün dünya özleminden *** Öpesim var gözlerinden Nefesim dar özleminden İnan yalan değil Ben yolunu gözledim hep *** Göresim var özledim be Ölesim var gözlerinde Bir anda dar gelir Bütün dünya özleminden *** Bir anda dar gelir Bütün dünya özleminden