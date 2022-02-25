Bilal Sonses

Öpesim Var Şarkı Sözleri
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Benim başka kimim var?
Bir canım var, oda senin yar
Senin dolmuyor yerin bak
Gel demez utanır dilim bak
***
Beni bir sen anlarsın
Ölsem bir sen ağlarsın
Görsen şu halimi, gitmezdin kalırdın
Delirdim her şey anlamsız
Ne desem, inanmazsın
Ne desem o gül kokan melektin en güzel yanımdın
***
Öpesim var gözlerinden
Nefesim dar özleminden
İnan yalan değil
Ben yolunu gözledim hep
***
Göresim var özledim be
Ölesim var gözlerinde
Bir anda dar gelir
Bütün dünya özleminden
***
Öpesim var gözlerinden
Nefesim dar özleminden
İnan yalan değil
Ben yolunu gözledim hep
***
Göresim var özledim be
Ölesim var gözlerinde
Bir anda dar gelir
Bütün dünya özleminden
***
Benim başka kimim var?
Bir canım var, oda senin yar
Senin dolmuyor yerin bak
Gel demez utanır dilim bak
***
Beni bir sen anlarsın
Ölsem bir sen ağlarsın
Görsen şu halimi, gitmezdin kalırdın
Delirdim her şey anlamsız
Ne desem, inanmazsın
Ne desem o gül kokan, melektin en güzel yanımdın
***
Öpesim var gözlerinden
Nefesim dar özleminden
İnan yalan değil
Ben yolunu gözledim hep
***
Göresim var özledim be
Ölesim var gözlerinde
Bir anda dar gelir
Bütün dünya özleminden
***
Öpesim var gözlerinden
Nefesim dar özleminden
İnan yalan değil
Ben yolunu gözledim hep
***
Göresim var özledim be
Ölesim var gözlerinde
Bir anda dar gelir
Bütün dünya özleminden
***
Bir anda dar gelir
Bütün dünya özleminden