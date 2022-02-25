Bilal Sonses

Güneşi söndürdüm, geceyi yaktım
O limana söyleyin, gemileri yaktım
Silmişsin yazılanı, dinmişti acılarım
Ah, olsaydı şimdiki aklım
***
Güneşi söndürdüm, geceyi yaktım
O limana söyleyin, gemileri yaktım
Silmişsin yazılanı, dinmişti acılarım
Ah, olsaydı şimdiki aklım
***
Beni zorluyorlar, yapacağım son bir olay
Bu mu doğru olan? Şeytanı kolluyorlar
Girdim zorlu yola, biraz toydum ama
Dibin dibindeyim ama keyfim on numara
***
Beni yargılama, bakma ardına da
Nefes aldım ama bu şehir dardı bana
Sana sardım ama gelme yardıma da
Ziyanı yok, hayalin kârdı bana
***
Söylе, sen misin acıma deva?
O nasıl işve, o nasıl eda?
Bir gülüşüm var, acıma, gel al
Bir de canım var, başıma bela
***
Güneşi söndürdüm, geceyi yaktım
O limana söyleyin, gemileri yaktım
Silmişsin yazılanı, dinmişti acılarım
Ah, olsaydı şimdiki aklım
***
Güneşi söndürdüm, geceyi yaktım
O limana söyleyin, gemileri yaktım
Silmişsin yazılanı, dinmişti acılarım
Ah, olsaydı şimdiki aklım
***
Söylе, sen misin acıma deva?
O nasıl işve, o nasıl еda?
Bir gülüşüm var, acıma, gel al
Bir de canım var, başıma bela
***
Güneşi söndürdüm, geceyi yaktım
O limana söyleyin, gemileri yaktım
Silmişsin yazılanı, dinmişti acılarım
Ah, olsaydı şimdiki aklım
***
Güneşi söndürdüm, geceyi yaktım
O limana söyleyin, gemileri yaktım
Silmişsin yazılanı, dinmişti acılarım
Ah, olsaydı şimdiki aklım