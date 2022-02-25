Bilal Sonses

Güneşi söndürdüm, geceyi yaktım O limana söyleyin, gemileri yaktım Silmişsin yazılanı, dinmişti acılarım Ah, olsaydı şimdiki aklım *** Güneşi söndürdüm, geceyi yaktım O limana söyleyin, gemileri yaktım Silmişsin yazılanı, dinmişti acılarım Ah, olsaydı şimdiki aklım *** Beni zorluyorlar, yapacağım son bir olay Bu mu doğru olan? Şeytanı kolluyorlar Girdim zorlu yola, biraz toydum ama Dibin dibindeyim ama keyfim on numara *** Beni yargılama, bakma ardına da Nefes aldım ama bu şehir dardı bana Sana sardım ama gelme yardıma da Ziyanı yok, hayalin kârdı bana *** Söylе, sen misin acıma deva? O nasıl işve, o nasıl eda? Bir gülüşüm var, acıma, gel al Bir de canım var, başıma bela *** Güneşi söndürdüm, geceyi yaktım O limana söyleyin, gemileri yaktım Silmişsin yazılanı, dinmişti acılarım Ah, olsaydı şimdiki aklım *** Güneşi söndürdüm, geceyi yaktım O limana söyleyin, gemileri yaktım Silmişsin yazılanı, dinmişti acılarım Ah, olsaydı şimdiki aklım *** Söylе, sen misin acıma deva? O nasıl işve, o nasıl еda? Bir gülüşüm var, acıma, gel al Bir de canım var, başıma bela *** Güneşi söndürdüm, geceyi yaktım O limana söyleyin, gemileri yaktım Silmişsin yazılanı, dinmişti acılarım Ah, olsaydı şimdiki aklım *** Güneşi söndürdüm, geceyi yaktım O limana söyleyin, gemileri yaktım Silmişsin yazılanı, dinmişti acılarım Ah, olsaydı şimdiki aklım