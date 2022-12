Billie Eilish

White shirt, now red my bloody nose Beyaz gömlek, kanlı burnumla artık kırmızı Sleeping, you're on your tippy toes Uyuyorsun, parmakuçlarında yürüyorsun Creeping around like no one knows Kimse bilmezken sessizce geçiyorsun Think you're so criminal Suçlu zannediyorsun kendini *** Bruises on both my knees for you Senin için iki dizim de yaralı Don't say thank you or please Sağol ya da lütfen deme I do what I want when I'm wanting to İstediğimde istediğimi yaparım My soul? So cynical Ruhum? Fazlasıyla alaycı *** So you're a tough guy Sert bir herifsin demek Like-it-really-rough guy Cidden sert seven herif Just-can't-get-enough guy Doyumsuz herif Chest-always-so-puffed guy Göğsü hep kabarık herif I'm that bad type Ben ise kötü olanım Make-your-mama-sad type Anneni üzen tipten Make-your-girlfriend-mad type Sevgilini delirten tipten Might-seduce-your-dad type Babanı kandırabilecek tipten I'm the bad guy, duh Kötü olan benim, lan *** I'm the bad guy Kötü herif benim *** I like it when you take control Kontrol sendeyken seviyorum Even if you know that you don't Bilmezken bile sen bunu Own me, I'll let you play the role Sahip ol bana, rolü oynatırım sana I'll be your animal Hayvanın olurum *** My mommy likes to sing along Annem şarkıya eşlik etmeyi sever With me but she won't sing this song Benimle ama bu şarkıyı söylemez If she reads all the lyrics Bütün sözleri okursa She'll pity the men I know Tanıdığım bütün erkeklere acır *** So you're a tough guy Sert bir herifsin demek Like-it-really-rough guy Cidden sert seven herif Just-can't-get-enough guy Doyumsuz herif Chest-always-so-puffed guy Göğsü hep kabarık herif I'm that bad type Ben ise kötü olanım Make-your-mama-sad type Anneni üzen tipten Make-your-girlfriend-mad type Sevgilini delirten tipten Might-seduce-your-dad type Babanı kandırabilecek tipten I'm the bad guy, duh Kötü olan benim, lan *** I'm the bad guy, duh Kötü herif benim, lan *** I'm only good at being bad Bad Sadece kötü olma konusunda iyiyim *** I like when you get mad Sinirlendiğinde seviniyorum I guess I'm pretty glad Memnunum galiba yeterince That you're alone Yalnızsın diye You said she's scared of me? Benden korktuğunu mu söyledin? I mean Yani I don't see what she sees Ne görüyor ben görmüyorum But maybe it's 'cause I'm wearing your cologne Ama senin parfümünü sıktığım içindir *** I'm a bad guy Kötü olan benim I'm, I'm a bad guy Kötü olan benim ben Bad guy, bad guy Kötü herif kötü herif I'm a bad Kötüyüm ben