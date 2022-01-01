Bad Guy (chris Leed Remix) Şarkı Sözleri
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Billie Eilish
Bad Guy (chris Leed Remix)
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White shirt, now red my bloody nose
Beyaz gömlek, kanlı burnumla artık kırmızı
Sleeping, you're on your tippy toes
Uyuyorsun, parmakuçlarında yürüyorsun
Creeping around like no one knows
Kimse bilmezken sessizce geçiyorsun
Think you're so criminal
Suçlu zannediyorsun kendini
***
Bruises on both my knees for you
Senin için iki dizim de yaralı
Don't say thank you or please
Sağol ya da lütfen deme
I do what I want when I'm wanting to
İstediğimde istediğimi yaparım
My soul? So cynical
Ruhum? Fazlasıyla alaycı
***
So you're a tough guy
Sert bir herifsin demek
Like-it-really-rough guy
Cidden sert seven herif
Just-can't-get-enough guy
Doyumsuz herif
Chest-always-so-puffed guy
Göğsü hep kabarık herif
I'm that bad type
Ben ise kötü olanım
Make-your-mama-sad type
Anneni üzen tipten
Make-your-girlfriend-mad type
Sevgilini delirten tipten
Might-seduce-your-dad type
Babanı kandırabilecek tipten
I'm the bad guy, duh
Kötü olan benim, lan
***
I'm the bad guy
Kötü herif benim
***
I like it when you take control
Kontrol sendeyken seviyorum
Even if you know that you don't
Bilmezken bile sen bunu
Own me, I'll let you play the role
Sahip ol bana, rolü oynatırım sana
I'll be your animal
Hayvanın olurum
***
My mommy likes to sing along
Annem şarkıya eşlik etmeyi sever
With me but she won't sing this song
Benimle ama bu şarkıyı söylemez
If she reads all the lyrics
Bütün sözleri okursa
She'll pity the men I know
Tanıdığım bütün erkeklere acır
***
So you're a tough guy
Sert bir herifsin demek
Like-it-really-rough guy
Cidden sert seven herif
Just-can't-get-enough guy
Doyumsuz herif
Chest-always-so-puffed guy
Göğsü hep kabarık herif
I'm that bad type
Ben ise kötü olanım
Make-your-mama-sad type
Anneni üzen tipten
Make-your-girlfriend-mad type
Sevgilini delirten tipten
Might-seduce-your-dad type
Babanı kandırabilecek tipten
I'm the bad guy, duh
Kötü olan benim, lan
***
I'm the bad guy, duh
Kötü herif benim, lan
***
I'm only good at being bad
Bad
Sadece kötü olma konusunda iyiyim
***
I like when you get mad
Sinirlendiğinde seviniyorum
I guess I'm pretty glad
Memnunum galiba yeterince
That you're alone
Yalnızsın diye
You said she's scared of me?
Benden korktuğunu mu söyledin?
I mean
Yani
I don't see what she sees
Ne görüyor ben görmüyorum
But maybe it's 'cause I'm wearing your cologne
Ama senin parfümünü sıktığım içindir
***
I'm a bad guy
Kötü olan benim
I'm, I'm a bad guy
Kötü olan benim ben
Bad guy, bad guy
Kötü herif kötü herif
I'm a bad
Kötüyüm ben