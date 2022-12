Sittin’ all alone Hep yalnız oturuyorum Mouth full of gum Sakız dolu ağızımla In the driveway Otoyolda *** My friends aren’t far Arkadaşlarım uzak değiller In the back of my car Arabamın arkasındalar Lay their bodies Onların vücutları yaslanıyor *** Where’s my mind Aklım nerede Where’s my mind Aklım nerede *** They’ll be here pretty soon Onlar oldukça yakında burada olacaklar Lookin’ through my room Odamda bakarken For the Money Paralar için *** I’m bitin’ my nails Tırnaklarımı ısırıyorum I’m too young to go to jail Hapse gitmek için çok gencim It’s kinda funny Biraz komik *** Where’s my mind Aklım nerede Where’s my mind Aklım nerede *** Where’s my mind Aklım nerede Where’s my mind Aklım nerede *** Maybe it’s in the gutter Belki o çukurdadır Where I left my lover Aşkımı terk ettiğim yerde What an expensive fate Ne pahalı bir kader *** My V is for Vendetta Vendetta için benim V’im Thought that I’d feel better En iyisini hissedeceğimi düşündüm But now I got a bellyache Ama şimdi benim bir karın ağrım var *** Everything I do Her şeyi yaparım The way I wear my noose Kementimi giydiğim yollar Like a necklace Bir kolye gibi *** I wanna make ’em scared Onları korkutmak isterim Like I could be anywhere Her hangi bir yerde olmak gibi Like I’m wreck-less Ben enkaz gibiyim *** I lost my mind Aklımı kaybettim I don’t mind Umurumda değil *** Where’s my mind Aklım nerede Where’s my mind Aklım nerede