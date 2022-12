Billie Eilish

I had a dream I got everything I wanted -Bir hayalim vardı, istediğim her şeyi aldığım. Not what you’d think -Düşündüğün gibi değil. And if I’m bein’ honest it might’ve been a nightmare -Ve dürüst olursam, bu bir kabus olabilir. To anyone who might care -Umurunda olabilecek herkese. Thought I could fly (Fly) -Uçabileceğimi sandım (Uçmak). So I stepped off the Golden, mm -Bu yüzden altına bastım, mm. Nobody cried (Cried) -Kimse ağlamadı (ağladı). Nobody even noticed -Kimse fark etmedi bile. I saw them standing right there -Orada dururken gördüm. Kinda thought they might care -Biraz umursabileceklerini düşündüm *** I had a dream I got everything I wanted -Bir hayalim vardı, istediğim her şeyi aldığım. But when I wake up I see -Ama uyandığımda görüyorum. You with me -Benimlesin And you say, ‘As long as I’m here, no one can hurt you” -Ve diyorsun ki, ‘Burada olduğum sürece kimse sana zarar veremez. Don’t wanna lie here, but you can learn to -Burada yalan söylemek istemem ama öğrenebilirsin. If I could change the way that you see yourself -Eğer kendini görme şeklini değiştirebilseydim. You wouldn’t wonder why you hear, ‘They don’t deserve you” -Neden duyduğunu merak etmiyorsun, ‘Seni hak etmiyorlar’. I tried to scream but my head was underwater -Çığlık atmaya çalıştım ama başım su altındaydı. They called me weak, like I’m not just somebody’s daughter -Bana zayıf dediler, sanki sadece birinin kızı değilim. *** Coulda been a nightmare, but it felt like they were right there Bu bir kabus olabilirdi ama ama tam buradalarmış gibi hissettiriyor. And it feels like yesterday was a year ago -Ve dün bir yıl önce gibi geliyor. But I don’t wanna let anybody know -Ama kimsenin bilmesine izin vermek istemiyorum. Bcause everybody wants something from me now -Çünkü herkes benden bir şeyler istiyor. And I don’t wanna let them down -Ve onları hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. I had a dream I got everything I wanted -Bir hayalim vardı, istediğim her şeyi aldığım. But when I wake up I see -Ama uyandığımda görüyorum. You with me -Sen benimlesin. *** And you say, ‘As long as I’m here, no one can hurt you” -Ve diyorsun ki, ‘Burada olduğum sürece kimse sana zarar veremez ”. Don’t wanna lie here, but you can learn to -Burada yalan söylemek istemiyorum, ama öğrenmeyi öğrenebilirsin. If I could change the way that you see yourself -Eğer kendini görme şeklini değiştirebilseydim. You wouldn’t wonder why you hear, ‘They don’t deserve you” -Neden duyduğunu merak etmiyorsun, ‘Seni hak etmiyorlar’. If I knew it all then, would I do it again? -Hepsini bilseydim, tekrar yapar mıydım?. Would I do it again? -Tekrar yapar mıydım?. If they knew what they said would go straight to my head What would they say instead? Eğer söylediklerini bilseler doğrudan kafama giderlerdi Bunun yerine ne söylerlerdi? If I knew it all then, would I do it again? Tüm olacakları bilseydim yine de tekrar yapar mıydım. *** Would I do it again? Tekrar yapar mıydım? If they knew what they said would go straight to my head What would they say instead? Eğer söylediklerini bilseler doğrudan kafama giderlerdi Bunun yerine ne söylerlerdi?