İlomilo (mbnn Remix) Şarkı Sözleri
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Billie Eilish
İlomilo (mbnn Remix)
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Told you not to worry
– Endişelenmemeni söyledim ama
But maybe that’s a lie
– Belkide yalandı
Honey, what’s your hurry?
– Ne bu acelen
Won’t you stay inside?
– Kalmak istemez misin?
Remember not to get too close to stars
– Yıldızlara aşırı fazla yaklaşmamayı unutma
They’re never gonna give you love like ours
– Onlar bizimki gibi sana asla sevgi veremeyecek
***
Where did you go?
– Nereye gittin
I should know, but it’s cold
– Bilmeliyim ama soğuk
And I don’t wanna be lonely
– Ve yalnız olmak istemiyorum
So show me the way home
– O yüzden evin yolunu göster
I can’t lose another life
– Başka birini daha kaybedemem
***
Hurry, I’m worried
– Çabuk ol, endişeliyim
***
The world’s a little blurry
– Dünya biraz bulanık
Or maybe it’s my eyes
– Yada gözlerimde sorun var
The friends I’ve had to bury
– Gömmek zorunda kaldığım arkadaşlarım
They keep me up at night
– Beni gece uyanık tutuyor
Said I couldn’t love someone
– Birini sevemem dedim
‘Cause I might break If you’re gonna die, not by mistake
– Çünkü eğer ölürsen dayanamayabilirim
So, where did you go?
– Nereye gittin
I should know, but it’s cold
– Bilmeliyim ama soğuk
And I don’t wanna be lonely
– Ve yalnız olmak istemiyorum
So show me the way home
– O yüzden evin yolunu göster
I can’t lose another life
– Başka birini daha kaybedemem
***
I tried not to upset you
– Seni üzmemeye çalıştım
Let you rescue me the day I met you
– Seninle tanışdığım günden beri beni kurtarmana izin verdim
I just wanted to protect you
– Sadece seni korumak istiyordum
But now I’ll never get to
– Ama şimdi asla ulaşamayacağım
***
Where did you go?
– Nereye gittin?
I should know, but it’s cold
– Bilmeliyim ama hava soğuk
And I don’t wanna be lonely
– Ve yalnız kalmak istemiyorum
Was hoping you’d come home
– Geleceğini umuyordum
I don’t care if it’s a lie
– Yalansa da umurumda değil