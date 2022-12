Billie Eilish

Told you not to worry – Endişelenmemeni söyledim ama But maybe that’s a lie – Belkide yalandı Honey, what’s your hurry? – Ne bu acelen Won’t you stay inside? – Kalmak istemez misin? Remember not to get too close to stars – Yıldızlara aşırı fazla yaklaşmamayı unutma They’re never gonna give you love like ours – Onlar bizimki gibi sana asla sevgi veremeyecek *** Where did you go? – Nereye gittin I should know, but it’s cold – Bilmeliyim ama soğuk And I don’t wanna be lonely – Ve yalnız olmak istemiyorum So show me the way home – O yüzden evin yolunu göster I can’t lose another life – Başka birini daha kaybedemem *** Hurry, I’m worried – Çabuk ol, endişeliyim *** The world’s a little blurry – Dünya biraz bulanık Or maybe it’s my eyes – Yada gözlerimde sorun var The friends I’ve had to bury – Gömmek zorunda kaldığım arkadaşlarım They keep me up at night – Beni gece uyanık tutuyor Said I couldn’t love someone – Birini sevemem dedim ‘Cause I might break If you’re gonna die, not by mistake – Çünkü eğer ölürsen dayanamayabilirim So, where did you go? – Nereye gittin I should know, but it’s cold – Bilmeliyim ama soğuk And I don’t wanna be lonely – Ve yalnız olmak istemiyorum So show me the way home – O yüzden evin yolunu göster I can’t lose another life – Başka birini daha kaybedemem *** I tried not to upset you – Seni üzmemeye çalıştım Let you rescue me the day I met you – Seninle tanışdığım günden beri beni kurtarmana izin verdim I just wanted to protect you – Sadece seni korumak istiyordum But now I’ll never get to – Ama şimdi asla ulaşamayacağım *** Where did you go? – Nereye gittin? I should know, but it’s cold – Bilmeliyim ama hava soğuk And I don’t wanna be lonely – Ve yalnız kalmak istemiyorum Was hoping you’d come home – Geleceğini umuyordum I don’t care if it’s a lie – Yalansa da umurumda değil