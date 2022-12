Billie Eilish

Something’s in the- – İçinde bir şey var- *** Something’s in the air right now – Şu anda havada bir şey var. Like I’m losing track of time (time, time) – Zamanın izini kaybediyormuşum gibi (zaman, zaman) Like I don’t really care right now, but maybe that’s fine – Şu an gerçekten umurumda değil gibi, ama belki de sorun değil You weren’t even there that day – O gün orada bile değildin. I was waitin’ on you (you, you) – Seni bekliyordum (sen, sen) I wondered if you aware that day was the last straw for me and I know – O günün benim için bardağı taşıran son damla olduğunu biliyor musun diye merak ettim ve biliyorum *** I sent you flowers – Sana çiçek gönderdim Did you even care? – Hiç düşündünüz mü? You ran the shower and left them by the stairs – Sen duş koştu ve merdivenlerden onları terk Ooh-ooh-ooh, ooh, ooh – Ooh-ooh-ooh, ooh, ooh Ay-ay-ay-ay, ay, ay – Ay-ay-ay-ay, ay, ay *** Thought you had your shit together, but damn, I was wrong (wrong) – Bokunu bir araya getirdiğini sanıyordum, ama lanet olsun, yanılmışım (yanlış) You ain’t nothin’ but a lost cause (cause, cause) – Ben (neden hiçbir şey ama ümitsiz vaka değilsin, neden) And this ain’t nothin’ like it once was (was, was) – Ve bu bir zamanlar olduğu gibi bir şey değil (oldu, oldu) I know you think you’re such an outlaw – Böyle bir kanun kaçağı olduğunu düşündüğünü biliyorum. But you got no job (job) – Ama işin yok (iş) You ain’t nothin’ but a lost cause (cause) – Sen kayıp bir nedenden başka bir şey değilsin (çünkü) And this ain’t nothin’ like it oncе was (was) – Ve bu bir zamanlar olduğu gibi bir şey değil (oldu) I know you think you’re such an outlaw – Böyle bir kanun kaçağı olduğunu düşündüğünü biliyorum. But you got no job – Ama iş güç yok *** I used to think you were shy (shy) – Utangaç olduğunu düşünürdüm (utangaç) But maybe you just had nothing on your mind – Ama belki de aklında hiçbir şey yoktu Maybe you were thinkin’ ’bout yourself all the time – Belki de sürekli kendini düşünüyordun. I used to wish you were mine (mine) – Eskiden benim olmanı isterdim (benim) But that was way before I realized – Fark ettim önce ama bu şekilde oldu Someone like you would always be so easy to find – Senin gibi birini bulmak her zaman çok kolay olurdu So easy (so easy) – Çok kolay (çok kolay) He-hee, mm-mm-mm, mm – He-hee, mm-mm-mm, mm *** Gave me no flowers – Bana hiç çiçek verdi Wish I didn’t care – Umurumda değildi keşke You’d been gone for hours – Saatlerdir yoktun. Could be anywhere – Her yerde olabilir Ooh, ooh-ooh, ooh-ooh – Ooh, ooh-ooh, ooh-ooh Ah-ah-ah-ah-ah – Ah-ah-ah-ah-ah *** Thought you would’ve grown eventually, but you proved me wrong (Wrong) – Sonunda büyüyeceğini düşündüm ,ama beni yanlış kanıtladın (yanlış) You ain’t nothing but a lost cause (cause) – Sen kayıp bir nedenden başka bir şey değilsin (neden) And this ain’t nothing like it once was (was) – Ve bu bir zamanlar olduğu gibi bir şey değil (oldu) I know you think you’re such an outlaw (yeah) – Böyle bir kanun kaçağı olduğunu düşündüğünü biliyorum (Evet) But you got no job (no job) – Ama işin yok (iş yok) You ain’t nothing but a lost cause (cause) – Sen kayıp bir nedenden başka bir şey değilsin (neden) And this ain’t nothing like it once was (was) – Ve bu bir zamanlar olduğu gibi bir şey değil (oldu) I know you think you’re such an outlaw (think you’re such an outlaw) – Böyle bir kanun kaçağı olduğunu düşündüğünü biliyorum (böyle bir kanun kaçağı olduğunu düşünüyorum) But you got no job – Ama iş güç yok *** What did I tell you? – Sana ne demiştim? Don’t get complacent – Kendini beğenmiş olmayın It’s time to face it now, na-na, na-na, na-na – Şimdi yüzleşmenin zamanı geldi, na-na, na-na, na-na What did I tell you? – Sana ne demiştim? Don’t get complacent – Kendini beğenmiş olmayın It’s time to face it now, na-na-na – Şimdi yüzleşmenin zamanı geldi, na-na-na