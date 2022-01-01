Your Power Şarkı Sözleri
Billie Eilish Your Power şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Billie Eilish Your Power şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Your Power sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Try not to abuse your power
I know we didn’t choose to change
You might not wanna lose your power
But havin’ it’s so strange
***
Gücünü kötüye kullanmamaya çalış
Biliyorum değişmeyi seçmedik
Gücünü kaybetmek istemeyebilirsin
Ama buna sahip olmak çok tuhaf
***
She said you were a hero
You played the part
But you ruined her in a year
Don’t act like it was hard
And you swear you didn’t know (Didn’t know)
No wonder why you didn’t ask
She was sleepin’ in your clothes (In your clothes)
But now she’s got to get to class
***
Senin bir kahraman olduğunu söyledi
Rolü oynadın
Ama onu bir yılda mahvettin
Zormuş gibi davranma
Ve bilmediğine yemin etme (bilmiyor muydun)
Neden sormadığına şaşmamalı
Senin kıyafetlerinle uyuyordu (elbiselerinle)
Ama şimdi sınıfa gitmesi gerekiyor
***
How dare you?
And how could you?
Will you only feel bad when they find out?
If you could take it all back
Would you?
***
Bu ne cüret?
Ve nasıl yaparsın?
Sadece öğrendiklerinde mi kötü hissedeceksin?
Hepsini geri alabilseydin
Alır mıydın?
***
Try not to abuse your power
I know we didn’t choose to change
You might not wanna lose your power
But havin’ it’s so strange
***
Gücünü kötüye kullanmamaya çalış
Biliyorum değişmeyi seçmedik
Gücünü kaybetmek istemeyebilirsin
Ama buna sahip olmak çok tuhaf
***
I thought that I was special
You made me feel
Like it was my fault, you were the devil
Lost your appeal
Does it keep you in control? (In control)
For you to keep her in a cage?
And you swear you didn’t know (Didn’t know)
You said you thought she was your age
***
Özel olduğumu düşündüm
Benim hatammış gibi
Hissettirdin, sen şeytandın
İtirazınızı kaybettin
Kontrolü elinde mi tutuyor, (Kontrol altında)
Onu kafeste tutman için?
Ve bilmediğine yemin ediyorsun (bilmiyor muydun)
Senin yaşında olduğunu düşündüğünü söyledin
***
How dare you?
And how could you?
Will you only feel bad if it turns out
That they kill your contract?
Would you?
***
Bu ne cüret?
Ve nasıl yaparsın?
Sadece sözleşmeni iptal ettikleri ortaya çıkarsa mı
Kendini kötü hissedeceksin?
Hissedecek misin?
***
Try not to abuse your power
I know we didn’t choose to change
You might not wanna lose your power
But power isn’t pain
***
Gücünü kötüye kullanmamaya çalış
Biliyorum değişmeyi seçmedik
Gücünü kaybetmek istemeyebilirsin
Ama güç acı değildir