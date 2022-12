Billie Eilish

Try not to abuse your power I know we didn’t choose to change You might not wanna lose your power But havin’ it’s so strange *** Gücünü kötüye kullanmamaya çalış Biliyorum değişmeyi seçmedik Gücünü kaybetmek istemeyebilirsin Ama buna sahip olmak çok tuhaf *** She said you were a hero You played the part But you ruined her in a year Don’t act like it was hard And you swear you didn’t know (Didn’t know) No wonder why you didn’t ask She was sleepin’ in your clothes (In your clothes) But now she’s got to get to class *** Senin bir kahraman olduğunu söyledi Rolü oynadın Ama onu bir yılda mahvettin Zormuş gibi davranma Ve bilmediğine yemin etme (bilmiyor muydun) Neden sormadığına şaşmamalı Senin kıyafetlerinle uyuyordu (elbiselerinle) Ama şimdi sınıfa gitmesi gerekiyor *** How dare you? And how could you? Will you only feel bad when they find out? If you could take it all back Would you? *** Bu ne cüret? Ve nasıl yaparsın? Sadece öğrendiklerinde mi kötü hissedeceksin? Hepsini geri alabilseydin Alır mıydın? *** Try not to abuse your power I know we didn’t choose to change You might not wanna lose your power But havin’ it’s so strange *** Gücünü kötüye kullanmamaya çalış Biliyorum değişmeyi seçmedik Gücünü kaybetmek istemeyebilirsin Ama buna sahip olmak çok tuhaf *** I thought that I was special You made me feel Like it was my fault, you were the devil Lost your appeal Does it keep you in control? (In control) For you to keep her in a cage? And you swear you didn’t know (Didn’t know) You said you thought she was your age *** Özel olduğumu düşündüm Benim hatammış gibi Hissettirdin, sen şeytandın İtirazınızı kaybettin Kontrolü elinde mi tutuyor, (Kontrol altında) Onu kafeste tutman için? Ve bilmediğine yemin ediyorsun (bilmiyor muydun) Senin yaşında olduğunu düşündüğünü söyledin *** How dare you? And how could you? Will you only feel bad if it turns out That they kill your contract? Would you? *** Bu ne cüret? Ve nasıl yaparsın? Sadece sözleşmeni iptal ettikleri ortaya çıkarsa mı Kendini kötü hissedeceksin? Hissedecek misin? *** Try not to abuse your power I know we didn’t choose to change You might not wanna lose your power But power isn’t pain *** Gücünü kötüye kullanmamaya çalış Biliyorum değişmeyi seçmedik Gücünü kaybetmek istemeyebilirsin Ama güç acı değildir