Mean to Me Şarkı Sözleri
Billie Holiday Mean to Me şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Billie Holiday Mean to Me şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Mean to Me sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Billie Holiday
Mean to Me
Tüm Şarkıları
-
You're mean to me
Why must you be mean to me?
Gee, honey, it seems to me
You love to see me cryin'
I don't know why
I'd stay home each night
When you say you'll phone
You don't and I'm left all alone
Singin' the blues and sighin'
You treat me coldly
Each day in the year
You always scold me
Whenever somebody is near
Dear, it must be
Great fun to be mean to me
You shouldn't, for can't you see
What you mean to me?