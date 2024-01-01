Billur Güventürk

Sen Bir aşkın kıyısında Güneşin doğuşunda Bana doğru sen Çok yalnızdım biliyor musun Attığım adımları duyuyor musun Hayat böyle birşey işte hiç açık etmez sırrını Umudum yoktu ama aniden buldum cevabını O da sen Bir aşkın kıyısında Güneşin doğuşunda Ne güzel gülüyorsun Benim aklımda ruhumda sen İçimde büyürken ayak seslerim Zamanı durdurdum cevabını buldum Sen bir aşkın kıyısında Bana doğru sen Yazdığın hikayeyi biliyor musun Ben bıraktığın yerdeyim geri dönüyor musun Hayat böyle birşey işte hiç açık etmez sırrını Umudum yoktu ama aniden buldum cevabını