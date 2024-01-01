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Patron Mutu Son İstiyor (Orijinal Film Müzikleri)
Patron Mutu Son İstiyor (Orijinal Film Müzikleri) Şarkı Sözleri
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Billur Güventürk
Patron Mutu Son İstiyor (Orijinal Film Müzikleri)
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Sen
Bir aşkın kıyısında
Güneşin doğuşunda
Bana doğru sen
Çok yalnızdım biliyor musun
Attığım adımları duyuyor musun
Hayat böyle birşey işte hiç açık etmez sırrını
Umudum yoktu ama aniden buldum cevabını
O da sen
Bir aşkın kıyısında
Güneşin doğuşunda
Ne güzel gülüyorsun
Benim aklımda ruhumda sen
İçimde büyürken ayak seslerim
Zamanı durdurdum cevabını buldum
Sen bir aşkın kıyısında
Bana doğru sen
Yazdığın hikayeyi biliyor musun
Ben bıraktığın yerdeyim geri dönüyor musun
Hayat böyle birşey işte hiç açık etmez sırrını
Umudum yoktu ama aniden buldum cevabını
-
Olmaz olsun cüzdanımda milyonlar
Kalbimde sevgin oldukça
Zenginlik mal mülk para neye yarar
Yanımda sen olmayınca
*
Bazen neşe bazen keder
Hayat böyle geçip gider
Tatlı günler acı günler
Bir yastıkta hep beraber
*
Altın, gümüş, pırlanta
Zümrüt, sedef, yakutla
Kim mutlu olmuş dünyada
Bir tek içten gülüş
Bir tatlı söz, bir öpüş
*
Sevdalı bir tek bakış yeter bana
Olmaz olsun tek dikilmiş ağacım
Kalbimde sevgin oldukça
Neye yarar olsa da altın tacım
Yanımda sen olmayınca