Bingöl Etrafın Kardır Şarkı Sözleri
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Bingöl Türküleri
Bingöl Etrafın Kardır
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Bingöl etrafın kardır le le,
Yayların bahardır.
Senden ayrılmışım le le,
Sebebi hayın yardır.
Yeter bu hasret bitsin le le,
Çektiğim bu dert yetsin.
Eğer seni seversem le le,
Mevlam beni öldürsün.
Yüksek karlı dağların le le,
Hiç erimez karların.
Garip garip gezerler le le,
Ah dertli çobanların.