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7/24 Dinle Bingöl Türküleri

Bingöl Türküleri

Yöresel Türküler

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01

Çalkaldım Yeleği

02

Yaylalar

03

Yayla Güzeli

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Sarı Mendil Eldedir

05

Karşıdan Atlı Geçti

... KAPAT
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Bingöl Türküleri

Bingöl Türküleri

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