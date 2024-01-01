Bingöl Türküleri

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Zamanı Geldi Sevgilim terketmiş haber vermeden Şimdi yalnızlığın zamanı geldi Ziyan oldu ömürüm bir gün gülmeden Kadere çatmanın zamanı geldi Ziyan oldu ömürüm bir gün gülmeden Kadere çatmanın zamanı geldi Ben böyle sensiz nasıl yaşarım? Şimdi ağlamanın zamanı geldi Bir çıkar yolum yok, ne yapayım ben? Şimdi tam içmenin zamanı geldi Bir çıkar yolum yok, ne yapayım ben? Şimdi tam içmenin zamanı geldi Yaşamak ızdırap sevilen zalim Artık yaşamaya kalmadı halim Neyim varsa benim hepsini alın Benim için ölmenin zamanı geldi Neyim varsa benim hepsini alın Benim için ölmenin zamanı geldi Ben böyle sensiz nasıl yaşarım? Şimdi ağlamanın zamanı geldi Bir çıkar yolum yok, ne yapayım ben? Şimdi tam içmenin zamanı geldi Bir çıkar yolum yok, ne yapayım ben? Şimdi tam içmenin zamanı geldi

Giden Gençliğim Bu aşk beni deli eyledi Bir kötüye kul eyledi Bu aşk beni deli eyledi Bir kötüye kul eyledi ** Şu dünyanın dertlerine Bu gönlümü yol eyledi Şu dünyanın dertlerine Şu gönlümü yol eyledi ** Dizlerimde derman bitti Sözlerimde ferman bitti Dizlerimde derman bitti Sözlerimde ferman bitti ** Gençlik elden uçtu gitti Beni geçmez pul eyledi Gençlik elden uçtu gitti Beni geçmez pul eyledi Gençlik elden uçtu gitti Beni geçmez pul eyledi Gençlik elden uçtu gitti Beni geçmez pul eyledi ** Bu aşk beni öldürecek Ocağımı söndürecek Bu aşk beni öldürecek Ocağımı söndürecek ** Biliyorum en sonunda Dilden dile düşürecek Biliyorum en sonunda Dilden dile düşürecek ** Dizlerimde derman bitti Sözlerimde ferman bitti Dizlerimde derman bitti Sözlerimde ferman bitti ** Gençlik elden uçtu gitti Beni geçmez pul eyledi Gençlik elden uçtu gitti Beni geçmez pul eyledi Gençlik elden uçtu gitti Beni geçmez pul eyledi Gençlik elden uçtu gitti Beni geçmez pul eyledi