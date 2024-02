Binomio De Oro De América

En el pasado sepultadas ya quedaron Mis alegrías de esos momentos de amor Y en duras penas se han fraguado con los años Y queda derrotado, y queda derrotado ** Mi cansado corazón. No me verán lágrimas de lamentaciones En desamores mil batallas he librado Y un dejo triste me ha quedado en mis canciones ** Aunque pasen los años, aunque pasen los años Reconozco que te amo. Te quiero negra, siempre te querré(Bis) Mas para qué la vida?, mas para qué la vida? Ay, si he perdido la fe. ** Tu vuelo de ave que migra contra los vientos Desesperada buscando un nido de paz Pecho altanero en las tormentas del recuerdo Que intranquilo tu vuelo, que intranquilo tu vuelo ** Llevas alas de ansiedad. Y tal vez mueras en tu viaje de nostalgia O en la borrasca te decidas regresar Me encontrarás con la mirada en la distancia ** Si regresas mi negra, si regresas mi negra Lloro de felicidad. Te quiero negra, siempre te querré(Bis) Mas para qué la vida?, mas para qué la vida? Ay, si he perdido la fe.