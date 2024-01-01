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Şarkılar Seninle Güzel (İstanbul Sokakları)
Şarkılar Seninle Güzel (İstanbul Sokakları) Şarkı Sözleri
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Biricik
Şarkılar Seninle Güzel (İstanbul Sokakları)
-
Bir gurbet kuşu gibi
Sen çok uzaklara uçtun
Başkasını sevmem derken
Seni çok seven ben oldum
**
Bir gurbet kuşu gibi
Sen çok uzaklara uçtun
Başkasını sevmem derken
Seni çok seven ben oldum
**
Diyar diyar dolaştım
Sevgilim benden mi kaçtın?
Başka birini bulmuşsun
Başıma bak neler açtın
**
Diyar diyar dolaştım
Sevgilim benden mi kaçtın?
Yeni birini bulmuşsun
Başıma bak neler açtın
**
Benim saçlarım ağarmış
Sensiz dünyam kararmış
Tahammülüm kalmamış
Ömrümü seneler almış
**
Benim saçlarım ağarmış
Sensiz dünyam kararmış
Tahammülüm kalmamış
Ömrümü seneler almış
**
Diyar diyar dolaştım
Sevgilim benden mi kaçtın?
Başka birini bulmuşsun
Başıma bak neler açtın
**
Diyar diyar dolaştım
Sevgilim benden mi kaçtın?
Yeni birini bulmuşsun
Başıma bak neler açtın
**
Gurbet gurbet dolaştım
Sevgilim benden mi kaçtın?
Yeni birini bulmuşsun
-
Aşkın var oldukça ümit kayboldu
Her gün biraz daha dertleniyorum
Hasretin içimi kemiriyor bak
Dinle beni, sana sesleniyorum
**
Senin hasretin varken bu şehirde yaşanmaz
Böyle devam ederse sensiz hayat olamaz
Yaşamak, yaşamak, yaşamak, yaşamak değil yaşamak oof
Kalbin biliyorsa neden saklıyor
**
Bu kaçıncı feryat, sabrım kalmadı
Başka bir yol var mı?
Başka bir yol var mı?
Sevmenin başka türlü şekli var mı?
**
Sevildiğini bil, sevdiğimi bil
Ya tam sev ya bırak
Aşkın aşk değil
Her gün çile çekmek yaşamak değil
**
Senin hasretin varken bu şehirde yaşanmaz
Böyle devam ederse sensiz hayat olamaz
Yaşamak, yaşamak, yaşamak, yaşamak değil yaşamak
-
Söyleyin sevgilim nerde?
İstanbul sokakları
Söyleyin sevgilim nerde?
İstanbul sokakları
**
Çare bulun bu derde
İstanbul sokakları
Çare bulun bu derde
İstanbul sokakları
**
Onu benden siz aldınız
Onu benden siz çaldınız
Şimdi yalnız bıraktınız
İstanbul sokakları
**
Onu benden siz aldınız
Onu benden siz çaldınız
Şimdi yalnız bıraktınız
İstanbul sokakları, İstanbul sokakları
**
Sevgilimi verin bana
İstanbul sokakları
Sevgilimi verin bana
İstanbul sokakları
**
Dünyam döndü zindana
İstanbul sokakları
Dünyam döndü zindana
İstanbul sokakları
**
Onu benden siz aldınız
Onu benden siz çaldınız
Şimdi yalnız bıraktınız
İstanbul sokakları
**
Onu benden siz aldınız
Onu benden siz çaldınız
Şimdi yalnız bıraktınız
İstanbul sokakları, İstanbul sokakları
-
İncikten bir kar yağar
Tozar elif elif diye
İncikten bir kar yağar
Tozar elif elif diye
**
Deli gönlüm abdal olmuş
Gezer elif elif diye
Deli gönlüm abdal olmuş
Gezer elif elif diye
**
Elif kaşlarını çatar
Kirpiği sineme batar
Elif kaşlarını çatar
Kirpiği sineme batar
**
Ak elleri kalem tutar
Yazar elif elif diye
Ak elleri kalem tutar
Yazar elif elif diye
**
Elif elif elif diye
Yazar elif elif diye
Elif elif elif diye
Yazar eli elif diye
-
Boynuma sarılıp veda ederken
Gözyaşları yoktu yalan, demişsin
Onunla yaşanan her güne yazık
Dakika dakika ziyan, demişsin
**
Onunla yaşanan her güne yazık
Dakika dakika ziyan, demişsin
Bu kadar ne yaptım söyle sevgilim
Canımdan can aldı inan, demişsin
**
Şu koca dünyada bir seni sevdim
Sakın inanmayın, yalan, demişsin
Yalan, yalan, yalan demişsin
Yalan, yalan, yalan demişsin
**
Allah'a el açıp, dualar edip
Olmasın bir daha seven, demişsin
Beni görmemeye tövbeler edip
Kalan anılarım haram, demişsin
**
Beni görmemeye tövbeler edip
Kalan anılarım haram, demişsin
Bu kadar ne yaptım söyle sevgilim
Canımdan can aldı inan, demişsin
**
Şu koca dünyada bir seni sevdim
Sakın inanmayın, yalan, demişsin
**
Yalan, yalan, yalan demişsin
Yalan, yalan, yalan demişsin
Yalan, yalan, yalan demişsin
Yalan, yalan, yalan demişsin
Yalan, yalan, yalan demişsin