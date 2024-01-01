Bir Gurbet Kuşu Bir gurbet kuşu gibi Sen çok uzaklara uçtun Başkasını sevmem derken Seni çok seven ben oldum ** Bir gurbet kuşu gibi Sen çok uzaklara uçtun Başkasını sevmem derken Seni çok seven ben oldum ** Diyar diyar dolaştım Sevgilim benden mi kaçtın? Başka birini bulmuşsun Başıma bak neler açtın ** Diyar diyar dolaştım Sevgilim benden mi kaçtın? Yeni birini bulmuşsun Başıma bak neler açtın ** Benim saçlarım ağarmış Sensiz dünyam kararmış Tahammülüm kalmamış Ömrümü seneler almış ** Benim saçlarım ağarmış Sensiz dünyam kararmış Tahammülüm kalmamış Ömrümü seneler almış ** Diyar diyar dolaştım Sevgilim benden mi kaçtın? Başka birini bulmuşsun Başıma bak neler açtın ** Diyar diyar dolaştım Sevgilim benden mi kaçtın? Yeni birini bulmuşsun Başıma bak neler açtın ** Gurbet gurbet dolaştım Sevgilim benden mi kaçtın? Yeni birini bulmuşsun

Bu Şehirde Yaşanmaz Aşkın var oldukça ümit kayboldu Her gün biraz daha dertleniyorum Hasretin içimi kemiriyor bak Dinle beni, sana sesleniyorum ** Senin hasretin varken bu şehirde yaşanmaz Böyle devam ederse sensiz hayat olamaz Yaşamak, yaşamak, yaşamak, yaşamak değil yaşamak oof Kalbin biliyorsa neden saklıyor ** Bu kaçıncı feryat, sabrım kalmadı Başka bir yol var mı? Başka bir yol var mı? Sevmenin başka türlü şekli var mı? ** Sevildiğini bil, sevdiğimi bil Ya tam sev ya bırak Aşkın aşk değil Her gün çile çekmek yaşamak değil ** Senin hasretin varken bu şehirde yaşanmaz Böyle devam ederse sensiz hayat olamaz Yaşamak, yaşamak, yaşamak, yaşamak değil yaşamak

İstanbul Sokakları Söyleyin sevgilim nerde? İstanbul sokakları Söyleyin sevgilim nerde? İstanbul sokakları ** Çare bulun bu derde İstanbul sokakları Çare bulun bu derde İstanbul sokakları ** Onu benden siz aldınız Onu benden siz çaldınız Şimdi yalnız bıraktınız İstanbul sokakları ** Onu benden siz aldınız Onu benden siz çaldınız Şimdi yalnız bıraktınız İstanbul sokakları, İstanbul sokakları ** Sevgilimi verin bana İstanbul sokakları Sevgilimi verin bana İstanbul sokakları ** Dünyam döndü zindana İstanbul sokakları Dünyam döndü zindana İstanbul sokakları ** Onu benden siz aldınız Onu benden siz çaldınız Şimdi yalnız bıraktınız İstanbul sokakları ** Onu benden siz aldınız Onu benden siz çaldınız Şimdi yalnız bıraktınız İstanbul sokakları, İstanbul sokakları

Elif İncikten bir kar yağar Tozar elif elif diye İncikten bir kar yağar Tozar elif elif diye ** Deli gönlüm abdal olmuş Gezer elif elif diye Deli gönlüm abdal olmuş Gezer elif elif diye ** Elif kaşlarını çatar Kirpiği sineme batar Elif kaşlarını çatar Kirpiği sineme batar ** Ak elleri kalem tutar Yazar elif elif diye Ak elleri kalem tutar Yazar elif elif diye ** Elif elif elif diye Yazar elif elif diye Elif elif elif diye Yazar eli elif diye