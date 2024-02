Aşkın var oldukça ümit kayboldu Her gün biraz daha dertleniyorum Hasretin içimi kemiriyor bak Dinle beni, sana sesleniyorum ** Senin hasretin varken bu şehirde yaşanmaz Böyle devam ederse sensiz hayat olamaz Yaşamak, yaşamak, yaşamak, yaşamak değil yaşamak oof Kalbin biliyorsa neden saklıyor ** Bu kaçıncı feryat, sabrım kalmadı Başka bir yol var mı? Başka bir yol var mı? Sevmenin başka türlü şekli var mı? ** Sevildiğini bil, sevdiğimi bil Ya tam sev ya bırak Aşkın aşk değil Her gün çile çekmek yaşamak değil ** Senin hasretin varken bu şehirde yaşanmaz Böyle devam ederse sensiz hayat olamaz Yaşamak, yaşamak, yaşamak, yaşamak değil yaşamak

Bir gurbet kuşu gibi Sen çok uzaklara uçtun Başkasını sevmem derken Seni çok seven ben oldum ** Bir gurbet kuşu gibi Sen çok uzaklara uçtun Başkasını sevmem derken Seni çok seven ben oldum ** Diyar diyar dolaştım Sevgilim benden mi kaçtın? Başka birini bulmuşsun Başıma bak neler açtın ** Diyar diyar dolaştım Sevgilim benden mi kaçtın? Yeni birini bulmuşsun Başıma bak neler açtın ** Benim saçlarım ağarmış Sensiz dünyam kararmış Tahammülüm kalmamış Ömrümü seneler almış ** Benim saçlarım ağarmış Sensiz dünyam kararmış Tahammülüm kalmamış Ömrümü seneler almış ** Diyar diyar dolaştım Sevgilim benden mi kaçtın? Başka birini bulmuşsun Başıma bak neler açtın ** Diyar diyar dolaştım Sevgilim benden mi kaçtın? Yeni birini bulmuşsun Başıma bak neler açtın ** Gurbet gurbet dolaştım Sevgilim benden mi kaçtın? Yeni birini bulmuşsun

Boynuma sarılıp veda ederken Gözyaşları yoktu yalan, demişsin Onunla yaşanan her güne yazık Dakika dakika ziyan, demişsin ** Onunla yaşanan her güne yazık Dakika dakika ziyan, demişsin Bu kadar ne yaptım söyle sevgilim Canımdan can aldı inan, demişsin ** Şu koca dünyada bir seni sevdim Sakın inanmayın, yalan, demişsin Yalan, yalan, yalan demişsin Yalan, yalan, yalan demişsin ** Allah'a el açıp, dualar edip Olmasın bir daha seven, demişsin Beni görmemeye tövbeler edip Kalan anılarım haram, demişsin ** Beni görmemeye tövbeler edip Kalan anılarım haram, demişsin Bu kadar ne yaptım söyle sevgilim Canımdan can aldı inan, demişsin ** Şu koca dünyada bir seni sevdim Sakın inanmayın, yalan, demişsin ** Yalan, yalan, yalan demişsin Yalan, yalan, yalan demişsin Yalan, yalan, yalan demişsin Yalan, yalan, yalan demişsin Yalan, yalan, yalan demişsin