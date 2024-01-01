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Klasik Türk Sanat Müziğinde Unutulmayan Besteciler-4
Klasik Türk Sanat Müziğinde Unutulmayan Besteciler-4 Şarkı Sözleri
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Biricik
Klasik Türk Sanat Müziğinde Unutulmayan Besteciler-4
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Söyleyin sevgilim nerde?
İstanbul sokakları
Söyleyin sevgilim nerde?
İstanbul sokakları
**
Çare bulun bu derde
İstanbul sokakları
Çare bulun bu derde
İstanbul sokakları
**
Onu benden siz aldınız
Onu benden siz çaldınız
Şimdi yalnız bıraktınız
İstanbul sokakları
**
Onu benden siz aldınız
Onu benden siz çaldınız
Şimdi yalnız bıraktınız
İstanbul sokakları, İstanbul sokakları
**
Sevgilimi verin bana
İstanbul sokakları
Sevgilimi verin bana
İstanbul sokakları
**
Dünyam döndü zindana
İstanbul sokakları
Dünyam döndü zindana
İstanbul sokakları
**
Onu benden siz aldınız
Onu benden siz çaldınız
Şimdi yalnız bıraktınız
İstanbul sokakları
**
Onu benden siz aldınız
Onu benden siz çaldınız
Şimdi yalnız bıraktınız
İstanbul sokakları, İstanbul sokakları
-
-
Yad eller aldı beni taşlara çaldı beni
Yardan ayırdı felek gurbete saldı beni
***
Yol verin
Geçeyim dumanlı dağlar
Dağların ardında nazlı yar ağlar
***
Düştüm onulmaz derde nerde yiğitim nerde
Yol uzun gurbet acı dağlar var ara yerde
***
Yol verin
Geçeyim dumanlı dağlar
Dağların ardında nazlı yar ağlar
-
Tel tel taradım zülfünü
Tellerine gül bağladım
Göğsündeki gonca gülün
Yaprağına tül bağladım
***
Göğsündeki gonca gülün
Yaprağına tül bağladım
Teneni, teneni, teneni, teneni
Teneni, teneni, teneni, teneni
Ten-nen-nen-nen-ni, vay
Ten-nen-nen-nen-ni, vay
Yaprağına tül bağladım
***
Girdim bir gül bahçesine
Gül topladım bohçasına
Mail oldum lehçesine
Divan durup el bağladım
Mail oldum lehçesine
Divan durup el bağladım
***
Teneni, teneni, teneni, teneni
Teneni, teneni, teneni, teneni
Ten-nen-nen-nen-ni, vay
Ten-nen-nen-nen-ni, vay
Divan durup el bağladım
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Gönül nedir bilene gönül veresim gelir
Gönülden bilmeyene sersem diyesim gelir
Aşk nedir , sevda nedir , bunu bilmek gerekir
Bunu bilen aşıkı her gün göresim gelir
-
Ben güzele güzel demem güzel benim olmayınca
Muhannetin kahrını çekmem gel deyipte gelmeyince
Senin çağın geçer olur bu dünyalar kime kalır
Tomurcuk gül gazel olur vaktinde derilmeyince
***
Karacaoğlan sözün haktır düşmanın dostundan çoktur
Bizim için ayrılık yoktur ya sen , ya ben ölmeyince
Senin çağın geçer olur bu dünyalar kime kalır
Tomurcuk gül gazel olur vaktinde derilmeyince
-
Ben güzele güzel demem Güzel benim olmayınca
Muhannetin kahrın çekmem Gel deyip de gelmeyince
Senin çağın geçer olur Bu dünyalar kime kalır
Tomurcuk gül gazel olur Vaktinde derilmeyince
***
Karacoğlan sözün haktır Düşmanın dostundan çoktur
Bizimçün ayrılık yoktur Ya sen ya ben ölmeyince
Senin çağın geçer olur Bu dünyalar kime kalır
Tomurcuk gül gazel olur Vaktinde derilmeyince