Boynuma sarılıp veda ederken Gözyaşları yoktu yalan, demişsin Onunla yaşanan her güne yazık Dakika dakika ziyan, demişsin ** Onunla yaşanan her güne yazık Dakika dakika ziyan, demişsin Bu kadar ne yaptım söyle sevgilim Canımdan can aldı inan, demişsin ** Şu koca dünyada bir seni sevdim Sakın inanmayın, yalan, demişsin Yalan, yalan, yalan demişsin Yalan, yalan, yalan demişsin ** Allah'a el açıp, dualar edip Olmasın bir daha seven, demişsin Beni görmemeye tövbeler edip Kalan anılarım haram, demişsin ** Beni görmemeye tövbeler edip Kalan anılarım haram, demişsin Bu kadar ne yaptım söyle sevgilim Canımdan can aldı inan, demişsin ** Şu koca dünyada bir seni sevdim Sakın inanmayın, yalan, demişsin ** Yalan, yalan, yalan demişsin Yalan, yalan, yalan demişsin Yalan, yalan, yalan demişsin Yalan, yalan, yalan demişsin Yalan, yalan, yalan demişsin

Beyaz çöller bahrenizdir Sonsuz çaydır bir denizdir Tan yerinin kızartısı Sizin göyçek çehrenizdir Beyaz çöller bahrenizdir Sonsuz çaydır bir denizdir Tan yerinin kızartısı Sizin göyçek çehrenizdir Saf aşginiz coşkun deniz Gerebedir her törpeniz Gerebedir her törpeniz Bu toprağa yaraşırdı Kızım sizin elleriniz Kızım sizin elleriniz Saf aşginiz coşkun deniz Gerebedir her törpeniz Gerebedir her törpeniz Bu toprağa yaraşırdı Kızım sizin elleriniz Kızım sizin elleriniz Ne güzelsiz ne geşenk tarla kızları Ne güzelsiz ne geşenk tarla kızları Ne güzelsiz ne geşenk tarla kızları Ne güzelsiz ne geşenk tarla kızları Öneminiz işiniz bir Dileğiniz yaşınız bir Hansınıza gönül açım Baharınız kışınız bir Öneminiz işiniz bir Dileğiniz yaşınız bir Hansınıza gönül açım Baharınız kışınız bir Saf aşginiz coşkun deniz Gerebedir her törpeniz Gerebedir her törpeniz Bu toprağa yaraşırdı Kızım sizin elleriniz Kızım sizin elleriniz Saf aşginiz coşkun deniz Gerebedir her törpeniz Gerebedir her törpeniz Bu toprağa yaraşırdı Kızım sizin elleriniz Kızım sizin elleriniz Ne güzelsiz ne geşenk tarla kızları Ne güzelsiz ne geşenk tarla kızları Ne güzelsiz ne geşenk tarla kızları Ne güzelsiz ne gözel tarla kızları Saf aşginiz coşkun deniz Gerebedir her törpeniz Gerebedir her törpeniz Bu toprağa yaraşırdı Kızım sizin elleriniz Kızım sizin elleriniz Saf aşginiz coşkun deniz Gerebedir her törpeniz Gerebedir her törpeniz Bu toprağa yaraşırdı Kızım sizin elleriniz Kızım sizin elleriniz Ne güzelsiz ne geşenk tarla kızları Ne güzelsiz ne geşenk tarla kızları Ne güzelsiz ne geşenk tarla kızları Ne güzelsiz ne geşenk tarla kızları Ne güzelsiz ne güzel tarla kızları Ne güzelsiz ne güzelsiz tarla kızları Ne güzelsiz ne güzel tarla kızları Ne güzelsiz ne güzel tarla kızları