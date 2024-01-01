-
Boynuma sarılıp veda ederken
Gözyaşları yoktu yalan, demişsin
Onunla yaşanan her güne yazık
Dakika dakika ziyan, demişsin
**
Onunla yaşanan her güne yazık
Dakika dakika ziyan, demişsin
Bu kadar ne yaptım söyle sevgilim
Canımdan can aldı inan, demişsin
**
Şu koca dünyada bir seni sevdim
Sakın inanmayın, yalan, demişsin
Yalan, yalan, yalan demişsin
Yalan, yalan, yalan demişsin
**
Allah'a el açıp, dualar edip
Olmasın bir daha seven, demişsin
Beni görmemeye tövbeler edip
Kalan anılarım haram, demişsin
**
Beni görmemeye tövbeler edip
Kalan anılarım haram, demişsin
Bu kadar ne yaptım söyle sevgilim
Canımdan can aldı inan, demişsin
**
Şu koca dünyada bir seni sevdim
Sakın inanmayın, yalan, demişsin
**
Yalan, yalan, yalan demişsin
Yalan, yalan, yalan demişsin
Yalan, yalan, yalan demişsin
Yalan, yalan, yalan demişsin
Yalan, yalan, yalan demişsin
-
Ne oldu çocuk sana
Yok olup gittin birden
Ne oldu çocuk sana
Yok olup gittin birden
Nasıl kıydılar sana
Ne zor büyüttüm seni ben
Nasıl kıydılar sana
Ne zor büyüttüm seni ben
Ninni çocuk uyu çocuk
Ölüm yalan dön gel çocuk
Ninni çocuk uyu çocuk
Ölüm yalan dön gel çocuk
Zincirlerde çiçek açmış
Ellerinin yarası
Zincirlerde çiçek açmış
Ellerinin yarası
Sevgisiz kefensiz kaldın
Soğuktur şimdi orası
Sevgisiz kefensiz kaldın
Soğuktur şimdi orası
Ninni çocuk uyu çocuk
Ölüm yalan dön gel çocuk
Ninni çocuk uyu çocuk
Ölüm yalan dön gel çocuk
En kolay katlanılan
Başkasının acısı
En kolay katlanılan
Başkasının acısı
Ben anayım ağzındaki
Tükürdüğün kan tadı
Ben anayım ağzındaki
Tükürdüğün kan tadı
Ninni çocuk uyu çocuk
Ölüm yalan dön gel çocuk
Ninni çocuk uyu çocuk
Ölüm yalan dön gel çocuk
-
Ben ağlarım yane yane
Aşk boyadı beni kane
Ne akilem ne divane
Gel gör beni aşk neyledi
Gel gör beni beni aşk neyledi
Derde giriftar eyledi
Gah eserim yeller gibi
Gah tozarım yollar gibi
Gah akarım seller gibi
Gel gör beni aşk neyledi
Gel gör beni beni aşk neyledi
Derde giriftar eyledi
Ben Yunus′u biçareyim
Aşk elinde avareyim
Baştan ayağa yareyim
Gel gör beni aşk neyledi
Gel gör beni beni aşk neyledi
Derde giriftar eyledi
-
Çağrım bütün insanlara
Bu çağrı aşka dostluğa
Yıllardır bir garip öfke sözlerimizde
Söylenir oldu oldu da ne oldu
Yıllardır bitmeyen o hırs gözlerimizde
Saklanır oldu oldu da ne oldu
Toprağın küskün yüzünden
Başka ne kaldı bizlere
Biz bozduk ellerimizle
Renkli çiçekler soldu da ne oldu
Kayboldu mavi bulutlar
Kapkara bir sis çöktü de ne oldu
Çağrım bütün insanlara
Bu çağrı aşka dostluğa
Yıllardır kaç savaş oldu
Hiç sonu gelmez kavgalar oldu
Oldu da ne oldu
Dertlerle kaç gece geçti
Mutlu yarınlar özlenir oldu
Oldu da ne oldu
Paramparça hayatlardan
Başka ne kaldı bizlere
Biz yıktık ellerimizle
Sustu yürekler sustu da ne oldu
Dünya'da bir acı türkü
Söylenir oldu oldu da ne oldu
-
Mən ilhamı sendən almışam yar
Öz eşkimi sabi qalmışam yar
Mən ilhamı sendən almışam yar
Öz eşkimi sabi qalmışam yar
Odur ki, məndən
Ay, sevgilim sən
Qaçmaq istərsən
Qaça bilməsən sən məndən ey yar
Odur ki, məndən
Ay, sevgilim sən
Qaçmaq istəsən
Qaça bilməsən sən məndən ey yar
Məndən, məndən
Məndən qaça bilməsən yar
Məndən, məndən
Məndən qaça bilməsən yar
Mənim nazlı yarım, hoş avazlı yarım
Mənim nazlı yarım, hoş avazlı yarım
Şirin sözlü yarım
Mənim nazlı yarım, hoş avazlı yarım
Mənim nazlı yarım, hoş avazlı yarım
Şirin sözlü yarım
Düz əhdimiz, düz ilqarımız var
Arzum budur, biz olaq bəhtiyar
Düz əhdimiz, düz ilqarımız var
Arzum budur, biz olaq bəhtiyar
Odur ki, məndən
Ay, sevgilim sən
Qaçmaq istərsən
Qaça bilməsən sən məndən ey yar
Odur ki, məndən
Ay, sevgilim sən
Qaçmaq istəsən
Qaça bilməsən sən məndən ey yar
Məndən, məndən
Məndən qaça bilməsən yar
Məndən, məndən
Məndən qaça bilməsən yar
Mənim nazlı yarım, hoş avazlı yarım
Mənim nazlı yarım, hoş avazlı yarım
Şirin sözlü yarım
Mənim nazlı yarım, hoş avazlı yarım
Mənim nazlı yarım, hoş avazlı yarım
Şirin sözlü yarım
Mənim nazlı yarım, hoş avazlı yarım
Mənim nazlı yarım, hoş avazlı yarım
Şirin sözlü yarım
-
Fikrimden geceler yatabilmirem
Bu fikri başımdan atabilmirem
Fikrimden geceler yatabilmirem
Bu fikri başımdan atabilmirem
Neyleyim ki sene çatabilmirem
Neyleyim ki sene çatabilmirem
Ayrılık ayrılık aman ayrılık
Her bir dertten ala yaman ayrılık
Ayrılık ayrılık aman ayrılık
Herbir dertten ala yaman ayrılık
Uzundur hicrimden kara geceler
Bilmirem ben geldim hara geceler
Uzundur hicrimden kara geceler
Bilmirem ben geldim hara geceler
Buruktur kelbime yara geceler
Buruktur kelbime yara geceler
Ayrılık ayrılık aman ayrılık
Her bir dertten ala yaman ayrılık
Ayrılık ayrılık aman ayrılık
Her bir dertten ala yaman ayrılık
-
Beyaz çöller bahrenizdir
Sonsuz çaydır bir denizdir
Tan yerinin kızartısı
Sizin göyçek çehrenizdir
Beyaz çöller bahrenizdir
Sonsuz çaydır bir denizdir
Tan yerinin kızartısı
Sizin göyçek çehrenizdir
Saf aşginiz coşkun deniz
Gerebedir her törpeniz
Gerebedir her törpeniz
Bu toprağa yaraşırdı
Kızım sizin elleriniz
Kızım sizin elleriniz
Saf aşginiz coşkun deniz
Gerebedir her törpeniz
Gerebedir her törpeniz
Bu toprağa yaraşırdı
Kızım sizin elleriniz
Kızım sizin elleriniz
Ne güzelsiz ne geşenk tarla kızları
Ne güzelsiz ne geşenk tarla kızları
Ne güzelsiz ne geşenk tarla kızları
Ne güzelsiz ne geşenk tarla kızları
Öneminiz işiniz bir
Dileğiniz yaşınız bir
Hansınıza gönül açım
Baharınız kışınız bir
Öneminiz işiniz bir
Dileğiniz yaşınız bir
Hansınıza gönül açım
Baharınız kışınız bir
Saf aşginiz coşkun deniz
Gerebedir her törpeniz
Gerebedir her törpeniz
Bu toprağa yaraşırdı
Kızım sizin elleriniz
Kızım sizin elleriniz
Saf aşginiz coşkun deniz
Gerebedir her törpeniz
Gerebedir her törpeniz
Bu toprağa yaraşırdı
Kızım sizin elleriniz
Kızım sizin elleriniz
Ne güzelsiz ne geşenk tarla kızları
Ne güzelsiz ne geşenk tarla kızları
Ne güzelsiz ne geşenk tarla kızları
Ne güzelsiz ne gözel tarla kızları
Saf aşginiz coşkun deniz
Gerebedir her törpeniz
Gerebedir her törpeniz
Bu toprağa yaraşırdı
Kızım sizin elleriniz
Kızım sizin elleriniz
Saf aşginiz coşkun deniz
Gerebedir her törpeniz
Gerebedir her törpeniz
Bu toprağa yaraşırdı
Kızım sizin elleriniz
Kızım sizin elleriniz
Ne güzelsiz ne geşenk tarla kızları
Ne güzelsiz ne geşenk tarla kızları
Ne güzelsiz ne geşenk tarla kızları
Ne güzelsiz ne geşenk tarla kızları
Ne güzelsiz ne güzel tarla kızları
Ne güzelsiz ne güzelsiz tarla kızları
Ne güzelsiz ne güzel tarla kızları
Ne güzelsiz ne güzel tarla kızları
-
Yine gece ve ben baş başayım anılarla
Beyaz bir kuş öyle canlı yine düşlerimde
Hey yıllar yenilmedim size
Umutlarım yine aynı
Sessizlik geceyi sarsa da
Her gün bir yarın var ya
Hey yıllar yenilmedim size
Rüyalarım yine aynı
Bir tutku yaşıyorum yine
Aynı telaş içimde
Bilmez kimse nasıl geldi geçti yalnızlıklar
Kolay mıydı silip atmak sanki korkuları
Hey yıllar yenilmedim size
Benim için bahar aynı
Aynı o ılık rüzgar
Yine esiyor ellerimde
Hey yıllar yenilmedim size
Hatalarım bile aynı
Hep aynı sevgiye hasretim
Duygularım hep aynı
Bilmez kimse nasıl zordu gülmek zaman zaman
Uçup gitti hayat yavaş yavaş avuçlarımdan
Hey yıllar yenilmedim size
Benim için bahar aynı
Aynı o ılık rüzgar
Yine esiyor ellerimde
Hey yıllar yenilmedim size
Hatalarım bile aynı
Hep aynı sevgiye hasretim
Duygularım hep aynı
Hey yıllar yenilmedim size
Benim için bahar aynı
Aynı o ılık rüzgar
Yine esiyor ellerimde
Hey yıllar yenilmedim size
Hatalarım bile aynı
Hep aynı sevgiye hasretim
Duygularım hep aynı
-
Alagözlüm senden ayrı geceler
Bilirki mi uzun olur neyleyim
Bahçamızda kızıl güller her seher
Tezden açıp bahtsız solur neyleyim
Bahçamızda kızıl güller her seher
Tezden açıp bahtsız solur neyleyim
Nergislerin gözü yaşla dolanda
Menekşeler bakıp kendi olanda
Karanfilin gözü yolda kalanda
Yasemenler saçın yolur neyleyim
Karanfilin gözü yolda kalanda
Yasemenler saçın yolur neyleyim
Çiçeklerin çekir gözü intizar
Ayrılıktan beter Dünya'da ne var
Çiçeklerin çekir gözü intizar
Ayrılıktan beter Dünya'da ne var
Yaz akşamı seni bil ki bu nigar
Hazin hazin yada salır neyleyim
Yaz akşamı seni bil ki bu nigar
Hazin hazin yada salır neyleyim
Tez gelesen belki ilaç veresen
Sümbüllerin saçın yüğup öresen
Çiçeklerin gelip özüm deresen
Yolda kalıp bakışları neyleyim
Çiçeklerin gelip özüm deresen
Yolda kalıp bakışları neyleyim
Çiçeklerin çekir gözü intizar
Ayrılıktan beter Dünya'da ne var
Çiçeklerin çekir gözü intizar
Ayrılıktan beter Dünya'da ne var
Yaz akşamı seni bil ki bu nigar
Hazin hazin yada salır neyleyim
Yaz akşamı seni bil ki bu nigar
Hazin hazin yada salır neyleyim
Hazin hazin yada salır neyleyim
Alagözlüm senden ayrı geceler
-
Bunca yıl herkesten kaçtın
En sonunda buldum sandın
Ansızın içini açtın
Yapma dedim yaptın gönül
Gözleri senden uzaktı
Fark edilmez bir tuzaktı
Sana böylesi yasaktı
Yapma dedim yaptın gönül
O bir yolcu sen bir hancı
Gördüğün en son yalancı
İçinde ki derin sancı
Gitmez dedim kaldı gönül
Sen istedin ben dinledim
Senden ayrı olmaz dedin
En sonunda bende sevdim
Şimdi beni kurtar gönül
Gözlerin bakar da görmez
Ellerin tutar da bilmez
Gece gündüz fark edilmez
Demedim mi sana gönül
Sabahın tam üçündesin
Dertlerin en gücündesin
Hâlâ onun peşindesin
Gitme dedim gittin gönül
Böylesi sevdiğin için
Bir kördüğüm oldu için
Ağlıyorsun için için
Demedim mi sana gönül
Sen istedin ben dinledim
Senden ayrı olmaz dedim
En sonun da bende sevdim
Şimdi beni kurtar gönül
-
Meni attın ay gız ay gız ataşa
Beslemekti eşgini daim peşem
Atacağdın meni sevdin söyle bes niçin
Doldur eşgi şerbet kimi ver içim
Söyle söyle sene bele n'oldu yar
Atacağdın meni sevdin söyle bes niçin
Doldur eşgi şerbet kimi ver içim
Söyle söyle sene bele n'oldu yar
Çağırıram gel haralarda galmışan
Meni incitme yalvarıram yar
Meni atma terketme
Getmek isteyirsen, behanesiz get
Uyartma mürgülü hatireleri
Sesin hemin sesdi, bakışın ögey
Gedirsen sesin de yad olsun bari
Sen deniz goynuna atılmış çiçek
üstüne dalgalar atılacakdır
Sahta mehebbetin sahta sened tek
Ne vakıtsa üstünde tutulacakdır
Yollar tek döşenip ayaklarına
Sene yalvarım mı, bu mümkün değil
Goymaram kalbim tek, gururum sina
Alçalıp yaşamak, ömür-gün değil.
Demirem sen uca bir dağsan, eğil
Demirem el açım kalıptır sene
Ne sende mehebbet para pul değil
Ne men dilenciyem, el açim sene
Neyimi sevmişdin deye bilmedin
Indiyse yüz eyib görürsen mende
Gözüm yolda galdı galdı ay gözel
Payiz oldu yaprahlar oldu hezel
Yollarına baha baha daldı gözlerim
Sene çatsın üreğimdeki sözlerim
Söyle söyle sene bele n'oldu yar
Yollarına baha baha daldı gözlerim
Sene çatsın üreğimdeki sözlerim
Söyle söyle sene bele n'oldu yar
-
Dost dost diye nice nicesine sarıldım
Dost dost diye nice nicesine sarıldım
Benim sadık yarim kara topraktır
Beyhude dolandım ey yar boşa yoruldum
Benim sadık yarim kara topraktır
Kara topraktır
Beyhude dolandım ey yar boşa yoruldum
Benim sadık yarim kara topraktır
Kara topraktır
Nice güzellere ey yar bağlandım kaldım
Bağlandım kaldım
Ne bir vefa gördüm ne faydalandım
Her türlü isteğimi topraktan aldım
Benim sadık yarim kara topraktır
Kara topraktır
Her türlü isteğimi ey yar topraktan aldım
Benim sadık yarim kara topraktır
Kara topraktır
Karnın yardım kazmayınan, belinen
Ey yar belinen
Yüzün yırttım tırnağınan, elinen
Yine beni karşıladı gülünen
Benim sadık yarim kara topraktır
Kara topraktır
Yine beni karşıladı gülünen
Benim sadık yarim kara topraktır
Kara topraktır
Bütün kusurlarımı toprak gizliyor
Toprak gizliyor
Merhem çalıp yaralarım düzlüyor
Kolun açmış yollarımı gözlüyor
Benim sadık yarim kara topraktır
Kara topraktır
Kolun açmış yollarımı gözlüyor
Benim sadık yarim kara topraktır
Kara topraktır