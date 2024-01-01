Açılış Marşı Şarkı Sözleri
Birol Can Açılış Marşı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Birol Can Açılış Marşı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Açılış Marşı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Ooo, şşş
Bir, iki, üç
**
Hey
Hey
Hey
**
Her köşende zaferler, şampiyonluklar
Her taşında Şeref bey hatıramız var
Uçurumlardan derin kalbimizde yerin
Yalnız kalmayacaksın sonsuza kadar
**
Yıllara yenilmedik
Burdayız işte dimdik
Tarihi bir daha yazmaya geldik
Biz ne baharlar gördük senle, ne kışlar
**
Hiçbir şeyi sevmedik inan senin kadar
Söyle bize ey hayat, var mı böyle aşk
Durursa burada dursun, kalbim Beşiktaş
Biz ne baharlar gördük senle, ne kışlar
**
Hiçbir şeyi sevmedik inan senin kadar
Söyle bize ey hayat var mı böyle aşk
Durursa burada dursun, kalbim Beşiktaş
**
Hey
Hey
Hey
**
Eğilmedi başımız geçse de yıllar
Şanlı mazinde Sebalar, baba Hakkılar
Uçurumlardan derin kalbimizde yerin
Yalnız kalmayacaksın sonsuza kadar
**
Yıllara yenilmedik
Buradayız işte dimdik
Tarihi bir daha yazmaya geldik
Biz ne baharlar gördük senle, ne kışlar
**
Hiçbir şeyi sevmedik inan senin kadar
Söyle bize ey hayat var mı böyle aşk
Durursa burada dursun, kalbim Beşiktaş
Biz ne baharlar gördük senle, ne kışlar
**
Hiçbir şeyi sevmedik inan senin kadar
Söyle bize ey hayat var mı böyle aşk
Durursa burada dursun, kalbim Beşiktaş
Biz ne baharlar gördük (senle ne kışlar)
**
Hiçbir şeyi sevmedik (inan senin kadar)
Söyle bize ey hayat (var mı böyle aşk)
Durursa burada dursun (kalbim Beşiktaş)
Biz ne baharlar gördük senle, ne kışlar
**
Hiçbir şeyi sevmedik inan senin kadar
Söyle bize ey hayat var mı böyle aşk
Durursa burada dursun, kalbim Beşiktaş