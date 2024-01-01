Ooo, şşş Bir, iki, üç ** Hey Hey Hey ** Her köşende zaferler, şampiyonluklar Her taşında Şeref bey hatıramız var Uçurumlardan derin kalbimizde yerin Yalnız kalmayacaksın sonsuza kadar ** Yıllara yenilmedik Burdayız işte dimdik Tarihi bir daha yazmaya geldik Biz ne baharlar gördük senle, ne kışlar ** Hiçbir şeyi sevmedik inan senin kadar Söyle bize ey hayat, var mı böyle aşk Durursa burada dursun, kalbim Beşiktaş Biz ne baharlar gördük senle, ne kışlar ** Hiçbir şeyi sevmedik inan senin kadar Söyle bize ey hayat var mı böyle aşk Durursa burada dursun, kalbim Beşiktaş ** Hey Hey Hey ** Eğilmedi başımız geçse de yıllar Şanlı mazinde Sebalar, baba Hakkılar Uçurumlardan derin kalbimizde yerin Yalnız kalmayacaksın sonsuza kadar ** Yıllara yenilmedik Buradayız işte dimdik Tarihi bir daha yazmaya geldik Biz ne baharlar gördük senle, ne kışlar ** Hiçbir şeyi sevmedik inan senin kadar Söyle bize ey hayat var mı böyle aşk Durursa burada dursun, kalbim Beşiktaş Biz ne baharlar gördük senle, ne kışlar ** Hiçbir şeyi sevmedik inan senin kadar Söyle bize ey hayat var mı böyle aşk Durursa burada dursun, kalbim Beşiktaş Biz ne baharlar gördük (senle ne kışlar) ** Hiçbir şeyi sevmedik (inan senin kadar) Söyle bize ey hayat (var mı böyle aşk) Durursa burada dursun (kalbim Beşiktaş) Biz ne baharlar gördük senle, ne kışlar ** Hiçbir şeyi sevmedik inan senin kadar Söyle bize ey hayat var mı böyle aşk Durursa burada dursun, kalbim Beşiktaş