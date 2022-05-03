Anlayamaz Kimse Bu Aşkı Şarkı Sözleri
Birol Can Anlayamaz Kimse Bu Aşkı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Birol Can Anlayamaz Kimse Bu Aşkı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Anlayamaz Kimse Bu Aşkı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Birol Can
Anlayamaz Kimse Bu Aşkı
Tüm Şarkıları
-
Gökyüzünde değilsin yalnız
Bir yanın ay, bir yanın yıldız
Efsaneler yerde sürünsün
Kartalım göklerde süzülsün
***
Beşiktaşlıyız Beşiktaşlı
Anlayamaz kimse bu aşkı
Bekçisiyiz kopsa kıyamet
Siyah beyaz size emanet
***
Beşiktaşlıyız Beşiktaşlı
Anlayamaz kimse bu aşkı
Bekçisiyiz kopsa kıyamet
Siyah beyaz size emanet
***
Sen neredeysen or'dayız biz
Ne dağlar engel ne de deniz
Sonunda ölüm bile olsa
Son nefeste bil ki senleyiz
***
Beşiktaşlıyız Beşiktaşlı
Anlayamaz kimse bu aşkı
Bekçisiyiz kopsa kıyamet
Siyah beyaz size emanet
***
Beşiktaşlıyız Beşiktaşlı
Anlayamaz kimse bu aşkı
Bekçisiyiz kopsa kıyamet
Siyah beyaz size emanet
***
Beşiktaşlıyız Beşiktaşlı
Anlayamaz kimse bu aşkı
Bekçisiyiz kopsa kıyamet
Siyah beyaz size emanet
***
Beşiktaşlıyız Beşiktaşlı
Anlayamaz kimse bu aşkı
Bekçisiyiz kopsa kıyamet
Siyah beyaz size emanet