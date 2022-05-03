Hiç ayrılmadık ki seninle Sevenler ayrılır mı söyle Kalbimiz toprak olsa bile Ömür biter bu sevda bitmez *** 112 sene yan yana, yan yana Siyahta beyazda kol kola, kol kola Şerefli şampiyonluklarla bir daha Gururlan burası Beşiktaş, gururlan *** 112 sene yan yana, yan yana Siyahta beyazda kol kola, kol kola Şerefli şampiyonluklarla bir daha Gururlan burası Beşiktaş, gururlan *** Her maçın deplasman da olsa Dertlerin yağmur olsa yağsa Vazgeçilmezsin anlasana Ömür biter bu sevda bitmez *** 112 sene yan yana, yan yana Siyahta beyazda kol kola, kol kola Şerefli şampiyonluklarla bir daha Gururlan burası Beşiktaş, gururlan *** 112 sene yan yana, yan yana Siyahta beyazda kol kola, kol kola Şerefli şampiyonluklarla bir daha Gururlan burası Beşiktaş, gururlan *** 112 sene yan yana Siyahta beyazda kol kola Şerefli şampiyonluklarla bir daha Gururlan burası Beşiktaş, gururlan *** Gururlan burası Beşiktaş, gururlan