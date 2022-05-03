Gururlan Şarkı Sözleri
Birol Can Gururlan şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Birol Can Gururlan şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gururlan sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Hiç ayrılmadık ki seninle
Sevenler ayrılır mı söyle
Kalbimiz toprak olsa bile
Ömür biter bu sevda bitmez
***
112 sene yan yana, yan yana
Siyahta beyazda kol kola, kol kola
Şerefli şampiyonluklarla bir daha
Gururlan burası Beşiktaş, gururlan
***
112 sene yan yana, yan yana
Siyahta beyazda kol kola, kol kola
Şerefli şampiyonluklarla bir daha
Gururlan burası Beşiktaş, gururlan
***
Her maçın deplasman da olsa
Dertlerin yağmur olsa yağsa
Vazgeçilmezsin anlasana
Ömür biter bu sevda bitmez
***
112 sene yan yana, yan yana
Siyahta beyazda kol kola, kol kola
Şerefli şampiyonluklarla bir daha
Gururlan burası Beşiktaş, gururlan
***
112 sene yan yana, yan yana
Siyahta beyazda kol kola, kol kola
Şerefli şampiyonluklarla bir daha
Gururlan burası Beşiktaş, gururlan
***
112 sene yan yana
Siyahta beyazda kol kola
Şerefli şampiyonluklarla bir daha
Gururlan burası Beşiktaş, gururlan
***
Gururlan burası Beşiktaş, gururlan