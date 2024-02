Birol Onat

Çanakkale içinde aynalı çarşı Ana ben gidiyom düşmana karşı Of gençliğim eyvah ** Çanakkale içinde vurdular beni Ölmeden mezara koydular beni Of gençliğim vay ** Çanakkale içinde bir uzun selvi Kimimiz nişanlı kimimiz evli Of gençliğim eyvah ** Çanakkale içinde sıra söğütler Oturmuş binbaşı asker öğütler Of gençliğim vay ** Çanakkale içinde aynalı pazar İngiliz'inen Fransız arayı bozar Of gençliğim vay ** Çanakkale üstünü duman bürüdü On üçüncü fırka harbe yürüdü Of gençliğim eyvah ** Çanakkale içinde toplar kuruldu Vay bizim uşaklar orda vuruldu Of gençliğim eyvah ** Çanakkale içinde kasap olur mu Vurulan şehitler hesap olur mu Of gençliğim eyvah ** Çanakkale içinde bir dolu testi Analar babalar umudu kesti Of gençliğim eyvah