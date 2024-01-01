Alaturka Şarkı Sözleri
Birol Onat Alaturka şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Birol Onat Alaturka şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Alaturka sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Çanakkale içinde aynalı çarşı
Ana ben gidiyom düşmana karşı
Of gençliğim eyvah
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Çanakkale içinde vurdular beni
Ölmeden mezara koydular beni
Of gençliğim vay
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Çanakkale içinde bir uzun selvi
Kimimiz nişanlı kimimiz evli
Of gençliğim eyvah
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Çanakkale içinde sıra söğütler
Oturmuş binbaşı asker öğütler
Of gençliğim vay
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Çanakkale içinde aynalı pazar
İngiliz'inen Fransız arayı bozar
Of gençliğim vay
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Çanakkale üstünü duman bürüdü
On üçüncü fırka harbe yürüdü
Of gençliğim eyvah
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Çanakkale içinde toplar kuruldu
Vay bizim uşaklar orda vuruldu
Of gençliğim eyvah
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Çanakkale içinde kasap olur mu
Vurulan şehitler hesap olur mu
Of gençliğim eyvah
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Çanakkale içinde bir dolu testi
Analar babalar umudu kesti
Of gençliğim eyvah
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Çıktım Belen Kahvesi'ne, baktım ovaya
Bay Mustafa çağırdı dama, oynamaya
Ormancı da gelir gelmez yıkar masayı
Yıkar masayı
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Söz anlamaz ormancı çekmiş kafayı
Söz anlamaz ormancı çekmiş kafayı
Aman ormancı, canım ormancı
Köyümüze bıraktın yoktan bir acı
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Aman ormancı, canım ormancı
Köyümüze bıraktın yoktan bir acı
Köyümüzün suları da hoştur içmeye
Hoştur içmeye
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İçinde köprüsü var, gelip geçmeye
Sevdiğimi vurdular, hiç mi hiçine
Hiç mi hiçine
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Yazık ettin ormancı, köyün iki gencine
Yazık ettin ormancı, köyün iki gencine
Ah, aman ormancı, canım ormancı
Köyümüze bıraktın yoktan bir acı
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Aman ormancı, canım ormancı
Köyümüze bıraktın yoktan bir acı
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Kanaryam güzel kuşum
Ben sana vurulmuşum
Kanaryam güzel kuşum
Ben sana vurulmuşum
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Seni çok sevdiğimi
Anlatıyor duruşum
Hüzünlü bakma öyle
Benim şarkımı söyle
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Hüzünlü bakma öyle
Benim şarkımı söyle
Kanaryam kalbimdesin
Ruhumu okşar sesin
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Kanaryam kalbimdesin
Ruhumu okşar sesin
Beni bırakıp gitme
Gönlüm senin kafesin
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Hüzünlü bakma öyle
Benim şarkımı söyle
Hüzünlü bakma öyle
Benim şarkımı söyle
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Haydi Yarim Çalsana Çalsana
Oynasana Sen Bana
Yeşil Çimen Üzerinde Üzerinde
Aşık Oldum Ben Sana
Yeşil Çimen Üzerinde Üzerinde
Aşık Oldum Ben Sana
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Çıksam rumeli düzüne
Alsam Safiye'yi dizime
Safiyem kınalar yakmış
On parmağı eline
**
Kıratımı bahçeye bağladım
Osman'ı gurbete yolladım
Osman gurbetten dönünce
Üç gün üç gece ağladım
**
Osman ağa osman ağa bak bana
Bişey diyecem sana
Safiye kızını ver bana
Güvey olayım sana
**
Ar gelir Osman'a da ar gelir
Safiye'ye karyola dar gelir.
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Dayler dayler viran dayler
Yüzüm güler kalbim ağlar
Yüzüm güler kalbim ağlar
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Yüreğimden kanlar damlar
Bir olaydı, bir olaydı
Bir olaydı, bir olaydı
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Çökertmeden çıktım da Halilim
Aman başım selamet
Çökertmeden çıktım da Halilim
Aman başım selamet
**
Bitez de yalısına varmadan Halilim
Aman koptu kıyamet
Bitez de yalısına varmadan Halilim
Aman koptu kıyamet
**
Arkadaşım İbram Çavuş
Yoldaşlara emanet
Arkadaşım İbram Çavuş
Yoldaşlara emanet
**
Burası da Aspat değil Halilim
Aman Bitez yalısı
Yüreğime sancı saldı
Aman kurşun yarası
**
Burası da Aspat değil Halilim
Aman Bitez yalısı
Yüreğime sancı saldı
Aman kurşun yarası
**
Gidelim gidelim Halilim
Çökertmeye varalım
Gidelim gidelim Halilim
Çökertmeye varalım
Kolcular geliyor Halilim
**
Nerelere kaçalım
Kolcular geliyor Halilim
Nerelere kaçalım
Teslim olmayalım Halilim
**
Aman kurşun saçalım
Teslim olmayalım Halilim
Aman kurşun saçalım
Burası da Aspat değil Halilim
**
Aman Bitez yalısı
Yüreğime ateş saldı
Aman kurşun yarası
Burası da Aspat değil Halilim
**
Aman Bitez yalısı
Yüreğime sancı saldı
Aman kurşun yarası
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Drama Köprüsü bre Hasan
Dardır geçilmez
Bre Hasan dardır geçilmez
Soğuktur suları da Hasan
Bir tas içilmez
Soğuktur suları da Hasan
Bir tas içilmez
**
Anadan geçilir Hasan
Yardan geçilmez
Bre Hasan yardan geçilmez
At martini de bre Hasan
Dağlar inlesin
Drama mahpusunda Hasan
Dostlar dinlesin
**
Mezar taşlarını Hasan
Koyun mu sandın bre Hasan?
Koyun mu sandın?
Adam öldürmeyi de Hasan
Oyun mu sandın?
**
Adam öldürmeyi de Hasan
Oyun mu sandın?
Drama mahpusunu Hasan
Evin mi sandın?
Be Hasan evin mi sandın?
At martini de bre Hasan
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Dağlar inlesin
Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin
Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin
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Bursa'nın ufak tefek taşları
Bursa'nın ufak tefek taşları
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Keman olmuş, o yarimin kaşları
Keman olmuş, o yarimin kaşları
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Bir omuzdan, bir omuza saçları
Bir omuzdan, bir omuza saçları
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A benim esmer güzelim
Yarimle kol kola gezelim
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Meşeli, dağlar meşeli,
Meşeli, dağlar meşeli,
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Dibinde bu hali döşeli
Dibinde bu hali döşeli
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Kül oldum aşka da düşeli
Kül oldum aşka da düşeli
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A benim esmer güzelim
Yarimle bahçede gezelim
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Hamamın üçtür kurnası
Hamamın üçtür kurnası
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Üç kızın üçü de yunası
Üç kızın üçü de yıkanası
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Üç kızın biri benim olası
Üç kızın biri benim olası
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A benim esmer güzelim
Yarimle kol kola gezelim
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Abenim esmer güzelim
Yarimle Bursa'da gezelim
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