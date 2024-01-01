Birol Onat

Çanakkale İçinde Çanakkale içinde aynalı çarşı Ana ben gidiyom düşmana karşı Of gençliğim eyvah ** Çanakkale içinde vurdular beni Ölmeden mezara koydular beni Of gençliğim vay ** Çanakkale içinde bir uzun selvi Kimimiz nişanlı kimimiz evli Of gençliğim eyvah ** Çanakkale içinde sıra söğütler Oturmuş binbaşı asker öğütler Of gençliğim vay ** Çanakkale içinde aynalı pazar İngiliz'inen Fransız arayı bozar Of gençliğim vay ** Çanakkale üstünü duman bürüdü On üçüncü fırka harbe yürüdü Of gençliğim eyvah ** Çanakkale içinde toplar kuruldu Vay bizim uşaklar orda vuruldu Of gençliğim eyvah ** Çanakkale içinde kasap olur mu Vurulan şehitler hesap olur mu Of gençliğim eyvah ** Çanakkale içinde bir dolu testi Analar babalar umudu kesti Of gençliğim eyvah

Ormancı Çıktım Belen Kahvesi'ne, baktım ovaya Bay Mustafa çağırdı dama, oynamaya Ormancı da gelir gelmez yıkar masayı Yıkar masayı ** Söz anlamaz ormancı çekmiş kafayı Söz anlamaz ormancı çekmiş kafayı Aman ormancı, canım ormancı Köyümüze bıraktın yoktan bir acı ** Aman ormancı, canım ormancı Köyümüze bıraktın yoktan bir acı Köyümüzün suları da hoştur içmeye Hoştur içmeye ** İçinde köprüsü var, gelip geçmeye Sevdiğimi vurdular, hiç mi hiçine Hiç mi hiçine ** Yazık ettin ormancı, köyün iki gencine Yazık ettin ormancı, köyün iki gencine Ah, aman ormancı, canım ormancı Köyümüze bıraktın yoktan bir acı ** Aman ormancı, canım ormancı Köyümüze bıraktın yoktan bir acı

Kanaryam Kanaryam güzel kuşum Ben sana vurulmuşum Kanaryam güzel kuşum Ben sana vurulmuşum ** Seni çok sevdiğimi Anlatıyor duruşum Hüzünlü bakma öyle Benim şarkımı söyle ** Hüzünlü bakma öyle Benim şarkımı söyle Kanaryam kalbimdesin Ruhumu okşar sesin ** Kanaryam kalbimdesin Ruhumu okşar sesin Beni bırakıp gitme Gönlüm senin kafesin ** Hüzünlü bakma öyle Benim şarkımı söyle Hüzünlü bakma öyle Benim şarkımı söyle

Yeşil Çimen Haydi Yarim Çalsana Çalsana Oynasana Sen Bana Yeşil Çimen Üzerinde Üzerinde Aşık Oldum Ben Sana Yeşil Çimen Üzerinde Üzerinde Aşık Oldum Ben Sana

Safiyem Çıksam rumeli düzüne Alsam Safiye'yi dizime Safiyem kınalar yakmış On parmağı eline ** Kıratımı bahçeye bağladım Osman'ı gurbete yolladım Osman gurbetten dönünce Üç gün üç gece ağladım ** Osman ağa osman ağa bak bana Bişey diyecem sana Safiye kızını ver bana Güvey olayım sana ** Ar gelir Osman'a da ar gelir Safiye'ye karyola dar gelir.

Dayler Dayler Dayler dayler viran dayler Yüzüm güler kalbim ağlar Yüzüm güler kalbim ağlar ** Yüreğimden kanlar damlar Bir olaydı, bir olaydı Bir olaydı, bir olaydı

Çökertme Çökertmeden çıktım da Halilim Aman başım selamet Çökertmeden çıktım da Halilim Aman başım selamet ** Bitez de yalısına varmadan Halilim Aman koptu kıyamet Bitez de yalısına varmadan Halilim Aman koptu kıyamet ** Arkadaşım İbram Çavuş Yoldaşlara emanet Arkadaşım İbram Çavuş Yoldaşlara emanet ** Burası da Aspat değil Halilim Aman Bitez yalısı Yüreğime sancı saldı Aman kurşun yarası ** Burası da Aspat değil Halilim Aman Bitez yalısı Yüreğime sancı saldı Aman kurşun yarası ** Gidelim gidelim Halilim Çökertmeye varalım Gidelim gidelim Halilim Çökertmeye varalım Kolcular geliyor Halilim ** Nerelere kaçalım Kolcular geliyor Halilim Nerelere kaçalım Teslim olmayalım Halilim ** Aman kurşun saçalım Teslim olmayalım Halilim Aman kurşun saçalım Burası da Aspat değil Halilim ** Aman Bitez yalısı Yüreğime ateş saldı Aman kurşun yarası Burası da Aspat değil Halilim ** Aman Bitez yalısı Yüreğime sancı saldı Aman kurşun yarası

Drama Köprüsü Drama Köprüsü bre Hasan Dardır geçilmez Bre Hasan dardır geçilmez Soğuktur suları da Hasan Bir tas içilmez Soğuktur suları da Hasan Bir tas içilmez ** Anadan geçilir Hasan Yardan geçilmez Bre Hasan yardan geçilmez At martini de bre Hasan Dağlar inlesin Drama mahpusunda Hasan Dostlar dinlesin ** Mezar taşlarını Hasan Koyun mu sandın bre Hasan? Koyun mu sandın? Adam öldürmeyi de Hasan Oyun mu sandın? ** Adam öldürmeyi de Hasan Oyun mu sandın? Drama mahpusunu Hasan Evin mi sandın? Be Hasan evin mi sandın? At martini de bre Hasan ** Dağlar inlesin Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin