Birol Topaloğlu

Bahçası var, bağı var Ayvası var, narı var Bahçası var, bağı var Ayvası var, narı var ** Atamızdan yadigâr Bizde atabarı var Atamızdan yadigâr oy Bizde atabarı var ** Uzun uzun kamışlar Ucunu budamışlar Uzun uzun kamışlar Ucunu budamışlar ** Benim ela gözlümü Gurbete yollamışlar Benim ela gözlümü oy Gurbete yollamışlar ** Ben bir uzun kamışım Yoluna dikilmişim Ben bir uzun kamışım Yoluna dikilmişim ** İster al, ister alma Alnına yazılmışım İster al, ister alma oy Alnına yazılmışım ** Atabarıdır barı Bahçede gördüm yâri Atabarıdır barı Bahçede gördüm yâri ** Seslendim, ses vermedi Ağladım zarı zarı Seslendim, ses vermedi oy Ağladım zarı zarı Seslendim, ses vermedi ** Ağladım zarı zarı Seslendim, ses vermedi oy Ağladım zarı zarı