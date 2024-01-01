Yeni Cami Avlusunda Şarkı Sözleri
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Birsen Dolgun
Yeni Cami Avlusunda
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Yeni cami avlusunda
Ezan sesi var
Ezan sesi değil de be annem
Sevdiğimin yası var
Ezan sesi değil de be annem
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Sevdiğimin yası var
Eller bana ağlamaz be annem
Kara yazma bağlamaz
Bir sevdiğim bir de güzel annem
Buna yürek dayanmaz
Bir sevdiğim bir de güzel annem
**
Buna yürek dayanmaz
Tabutumdan al kan akar
Cümle alem bana bakar
Genç ölümüm yürekler yakar
**
Uyan sevdiğim, uyan
Genç ölümüm yürekler yakar
Uyan sevdiğim, uyan
Eller bana ağlamaz be annem
**
Kara yazma bağlamaz
Bir sevdiğim bir de güzel annem
Buna yürek dayanmaz
Bir sevdiğim bir de güzel annem
Buna yürek dayanmaz