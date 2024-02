Birsen Dolgun

Yeni cami avlusunda Ezan sesi var Ezan sesi değil de be annem Sevdiğimin yası var Ezan sesi değil de be annem ** Sevdiğimin yası var Eller bana ağlamaz be annem Kara yazma bağlamaz Bir sevdiğim bir de güzel annem Buna yürek dayanmaz Bir sevdiğim bir de güzel annem ** Buna yürek dayanmaz Tabutumdan al kan akar Cümle alem bana bakar Genç ölümüm yürekler yakar ** Uyan sevdiğim, uyan Genç ölümüm yürekler yakar Uyan sevdiğim, uyan Eller bana ağlamaz be annem ** Kara yazma bağlamaz Bir sevdiğim bir de güzel annem Buna yürek dayanmaz Bir sevdiğim bir de güzel annem Buna yürek dayanmaz