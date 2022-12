Birsen Tezer

Beni Hatırladın Mı Yüzümdeki Çizgilerimi, Ressamı Hatırladın Mı Bu Benzersiz Eserini *** Beni Hatırladın Mı Kalbimdeki Harabelerin Mimarı Hatırladın Mı Nasıl Yıkıp Döktüğünü *** Her Acı Zamanla Geçmez Her Giden Mutlaka Dönmez Her Aşık Bir Gün Affetmez Kalbi Artık Çarpmayınca *** Her Ateş Küllenip Sönmez Her Yara Bir Gün Iyileşmez Her Umut Yine Yeşermez Artık Hiç Inanmayınca *** Beni Hatırladın Mı Kalbimdeki Parıldayan O Elması Nasıl Söküp Aldığını *** Beni Hatırladın Mı O Rengarenk Rüyalarımın Hırsızı Hatırladın Mı Bıraktığın Kabusları *** Her Acı Zamanla Geçmez Her Giden Mutlaka Dönmez Her Aşık Bir Gün Affetmez Kalbi Artık Çarpmayınca *** Her Ateş Küllenip Sönmez Her Yara Bir Gün Iyileşmez Her Umut Yine Yeşermez Artık Hiç Inanmayınca *** Beni Hatırladın Mı Sırılsıklam Şarkılarımın Şairi Hatırladın Mı Bu Titreyen Ellerimi