Beni Hatırladın mı Ft. Cem Adrian Şarkı Sözleri
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Birsen Tezer
Beni Hatırladın mı Ft. Cem Adrian
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Beni Hatırladın Mı
Yüzümdeki Çizgilerimi, Ressamı
Hatırladın Mı Bu Benzersiz Eserini
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Beni Hatırladın Mı
Kalbimdeki Harabelerin Mimarı
Hatırladın Mı Nasıl Yıkıp Döktüğünü
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Her Acı Zamanla Geçmez
Her Giden Mutlaka Dönmez
Her Aşık Bir Gün Affetmez
Kalbi Artık Çarpmayınca
***
Her Ateş Küllenip Sönmez
Her Yara Bir Gün Iyileşmez
Her Umut Yine Yeşermez
Artık Hiç Inanmayınca
***
Beni Hatırladın Mı
Kalbimdeki Parıldayan O Elması
Nasıl Söküp Aldığını
***
Beni Hatırladın Mı
O Rengarenk Rüyalarımın Hırsızı
Hatırladın Mı Bıraktığın Kabusları
***
Her Acı Zamanla Geçmez
Her Giden Mutlaka Dönmez
Her Aşık Bir Gün Affetmez
Kalbi Artık Çarpmayınca
***
Her Ateş Küllenip Sönmez
Her Yara Bir Gün Iyileşmez
Her Umut Yine Yeşermez
Artık Hiç Inanmayınca
***
Beni Hatırladın Mı
Sırılsıklam Şarkılarımın Şairi
Hatırladın Mı Bu Titreyen Ellerimi