Birsen Tezer

Nefretten ya da aşktan başka bir neden varsa, Konuşmayalım yeter yeter Bırak bizi burda *** Yok ki halimiz Ne dersen de yok Ne sen ne ben çözemeyiz Neler neler geçtikten sonra *** Bak artık düşman bile değiliz. Kesilmiş ateşler, aşkta da savaşta da.. *** Boşver boşver Bize iç, iç. Bizi boşver *** Boşver boşver Ben de öyle yaptım zaten *** Yok ki halimiz Ne dersen de yok Ne sen ne ben çözemeyiz Neler neler geçtikten sonra *** Hani bazı şeyler vardır Bedeli ne olursa olsun.. Bu da öyle bir şey, zorlama. *** Boşver boşver Bize iç, iç. Bizi boşver *** Boşver boşver Ben de öyle yaptım zaten