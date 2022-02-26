Birsen Tezer

Boşver Şarkı Sözleri
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Nefretten ya da aşktan başka bir neden varsa,
Konuşmayalım yeter yeter
Bırak bizi burda
***
Yok ki halimiz
Ne dersen de yok
Ne sen ne ben çözemeyiz
Neler neler geçtikten sonra
***
Bak artık düşman bile değiliz.
Kesilmiş ateşler, aşkta da savaşta da..
***
Boşver boşver
Bize iç, iç.
Bizi boşver
***
Boşver boşver
Ben de öyle yaptım zaten
***
Yok ki halimiz
Ne dersen de yok
Ne sen ne ben çözemeyiz
Neler neler geçtikten sonra
***
Hani bazı şeyler vardır
Bedeli ne olursa olsun..
Bu da öyle bir şey, zorlama.
***
Boşver boşver
Bize iç, iç.
Bizi boşver
***
Boşver boşver
Ben de öyle yaptım zaten