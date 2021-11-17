Birsen Tezer

Daha çok küçük yaşta müzikle tanışan başarılı müzsiyen Tezer, 1982-1983 yıllarında katıldığı Milliyet Liseler Arası müzik yarışmalarından çeşitli dereceler elde etti. Ardından müzik eğitimine İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nda devam etti ve kanun enstrümanını seçtikten sonra öğretmeni Erol Deran'dan dersler aldı. Mezun olduktan sonra profesyonel müzik hayatına başlayan Tezer, 1990 yılı sonrasında kolektif grup müzikleri icra etti ve İstanbul'un muhtelif mekânlarında grubu ile performanslar sergiledi. 1998'de Bülent Ortaçgil'in “Light” adlı albümünde Ortaçgil'le "Kimseye Anlatmadım" adlı şarkıyı seslendirdi, ve sonrasında bunu "Şarkılar Bir Oyundur" ve "Çığlık Çığlığa" adlı parçalar takip etti. Bu dönemlerinde İlhan Şeşen ve Gürol Ağırbaş ile çalışmalar yaptı ve Şeşen'in hazırladığı bir film müziğini seslendirdi. Bodrum'da 10 yıl kadar vakit geçiren Tezer, bir süre sonra İstanbul'a dönerek müziğe devam etti. İlk albümü Cihan'ı 2009'da yılında yayınlandı. Albümde kendi bestelerinin yanı sıra Bülent Ortaçgil, Erkan Oğur, İlhan Şeşen ve Zafer Cınbıl'ın eserlerini de yorumladı. Bu albümde yer alan "Aşk Bu Değil" isimli şarkı dünyaca ünlü sanatçıların da yer aldığı Babylon Bar Vol:2 albümünde yer aldı. Bülent Ortaçgil'in Sen albümünde "İstediğini Yap" isimli şarkıda vokal olarak yer alan Tezer ayrıca Hüsnü Arkan'ın Solo isimli albümünde Hoş Geldin isimli şarkıda kendisi ile düet gerçekleştirdi.