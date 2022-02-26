Birsen Tezer

Bugün dağların dumanı aralandı, hoş geldin Ah ışıklar içinde kaldım, yandım efendim *** Sen bana yangın ol efendim, ben sana rüzgar Tutuşsun gün, yansın geceler, zamanımız dar *** Sen bana geç geldin, ben sana erken Tutuşsun gün, yansın geceler, vaktimiz varken *** Bugün günlerden güzellik, sefa geldin, hoş geldin Ah bu yağmur yalnızlığımmış, dindim efendim *** Sen bana yangın ol efendim, ben sana rüzgar Tutuşsun gün, yansın geceler, zamanımız dar *** Sen bana geç kaldın, ben sana erken Soyunsun gün, sarsın geceler, vaktimiz varken