Birsen Tezer

Her şey yarım kaldı yine ne tuhaf Aşk yarım nefret yarım hayat yarım Bir yanım kaçar gibi kovalar bir yanım Ne kaldı geriye temiz ve saf Biraz senin yarım biraz benim yarım Bir tek ben bilirim seni sevdiğimi Bir de sen bilirsin biraz *** Kalabalık kuytularda boğulur çığlıklarım Kuru bir teselli bulurum ben kendi halime Vazgeçilmez tutkularda kaybolur yaşadıklarım Dağılıp giden bir sis halinde *** Uzaktan gelir gibi sesin Sanki hep başka bir alemdesin Her şeyde biraz seni bulurum Nerde olsam aklımdasın biraz Kimse bilmez, kimse duymaz Bir tek ben bilirim seni sevdiğimi Bir de sen bilirsin biraz *** Kalabalık kuytularda boğulur çığlıklarım Kuru bir teselli bulurum ben kendi halime Vazgeçilmez tutkularda kaybolur yaşadıklarım Dağılıp giden bir sis halinde